Ecco i 30 gradi: le città dove farà più caldo nel weekend

Torna il gran caldo. Dopo pochi giorni di pausa "invernale", dalle prossime ore prenderà piede un robusto anticiclone con valori termici che saliranno anche di dodici gradi rispetto a sole 24 ore fa. Sarà un weekend quasi estivo. Gli unici disturbi, se così possono essere chiamati, saranno rappresentati dal passaggio di alcune sottili velature in transito sabato sul Nord Italia che si limiteranno ad offuscare lievemente il sole. Domenica le stesse nubi alte e sottili, oltre a velare localmente il cielo del Nord, scorreranno su quello della Sicilia e del sud della Sardegna, offuscando temporaneamente il sole.

Meteo: arriva il caldo anomalo

Venerdì, secondo le previsioni de ilmeteo.it, le temperature massime raggiungeranno i 28°C a Caserta, Taranto e Terni (valore decisamente anomalo per il 12 aprile), 27°C anche a Firenze e Benevento. Sabato le massime saliranno ancora: ad Agrigento, Caserta, Firenze e Taranto quasi 30 (29°C all'ombra), in Sardegna avremo 28 gradi diffusi nelle zone interne dell`isola con qualche picco superiore, degni di nota anche i 28°C di Trento e i 27°C di Ferrara, come a giugno. Poi il primo vero picco del caldo "nordafricano primaverile" verrà raggiunto domenica, quando i cieli diventeranno dal pomeriggio un po più coperti sulle Isole Maggiori. Ma la colonnina di mercurio supererà localmente i 30°C tra Sardegna e Sicilia, così come nei fondovalle alpini e sul medio adriatico. Previsti 28-29°C a Foggia, Forlì, Taranto, Ferrara, Terni, Matera ed Ascoli Piceno. Bologna sfiorerà i 28°C, valore registrato nel 2023 solo a giugno.

30 gradi anche se siamo solo ad aprile

Secondo 3bmeteo.com, le temperature subiranno un vistoso aumento giorno dopo giorno, portandosi su valori ben superiori a quelli del periodo, anche di 8/10°C e localmente oltre al Nord. Se già sabato si raggiungeranno temperature massime ragguardevoli con punte di 27/28°C in Val Padana e nelle zone interne tirreniche, addirittura 29°C sulle zone interne della Sardegna meridionale su Foggiano e Materano, domenica farà ancora un po' più caldo. Saranno possibili punte di 30°C su Foggiano e Materano e picchi di pochissimo inferiori su Val Padana e zone interne del Centro Italia e della Sardegna. Il clima sarà un po' più fresco sulle coste, dove l'andamento delle temperature è influenzato dalla temperatura del mare, ancora freddo in questo periodo. Con lo zero termico proiettato verso i 3800 metri sulle Alpi, le temperature risulteranno elevate anche in montagna. Sulle Alpi a 1500m sono previste punte di 18/20°C di giorno. Sull'Appennino settentrionale a 2000m si raggiungeranno valori di 13/14°C. Sull'Appennino centro-meridionale sono previste punte di 26/28°C a L'Aquila e Potenza, 25/27°C a Campobasso.