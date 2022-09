Meteo, nuova fiammata africana: torna il caldo a 35°

Dopo la pioggia torna il caldo: la settimana inizia con una nuova ondata di caldo tipicamente estivo. La rimonta dell'anticiclone africano porterà un aumento delle temperature in tutte le regioni italiane, favorendo la stabilità e almeno un paio di giorni da "inizio agosto": Tuttavia, sarà inevitabile la presenza di qualche nube isolata, con qualche temporale che potrebbe colpire i rilievi alpini. Una situazione destinata a cambiare da mercoledì, quando è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione.

Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo, per la giornata di oggi, lunedì 5 settembre, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche blando annuvolamento al Nord. Nel pomeriggio variabilità sulle zone alpine e prealpine con qualche occasionale e breve piovasco in attenuazione serale. Sole e caldo anche al Centro, mentre al Sud veli spessi in arrivo in Sardegna, poche velature con sole prevalente su Sicilia e settori peninsulari. Temperature in aumento su tutto lo Stivale: punte di 35°C o localmente anche superiori sulle Isole Maggiori, 32/33°C sulle regioni centrali tirreniche fino a 31/32°C anche in Val Padana.

Nella giornata di domani, martedì 6 settembre, sono attese nubi sparsi sul Nordovest e tempo variabile su Alpi e Prealpi, dove è previsto qualche isolato piovasco o temporale pomeridiano in assorbimento serale. Al Centro nubi sparse e tempo soleggiato sulle zone interne, mentre al Sud nuvoloso o variabile sulla Sardegna per nubi medio alte, veli e strati anche in Sicilia, sole prevalente sui settori peninsulari. Temperature stabili o in lieve calo sulle Isole Maggiori con punte ancora di 35°C in Sicilia.