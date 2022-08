Nuove ondata di caldo africano sull'Italia: tre città da bollino rosso

E’ finita la breve tregua dal caldo intenso. L’Italia si prepara a una nuova ondata di calore, con giornate davvero molto calde a iniziare da giovedì 4 agosto. Domani, come oggi 3 agosto, Palermo e Perugia sono da bollino rosso, quello che rappresenta il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Roma, Palermo e Perugia: sono le tre città che venerdì 5 agosto saranno da bollino rosso per il caldo.

Torna sulla penisola l’anticiclone africano. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, la situazione sarà però molto diversa da luglio, poiché non saranno registrati valori estremi anche se qualche punta vicino ai 40°C sarà possibile ma rara. Da Nord al Centro della penisola le massime saranno tra i 37/38 gradi, mentre al Sud la colonnina di mercurio segnalerà 36 gradi. Sarà il centronord a soffrire maggiormente l’ondata di calore. Venerdì 5 agosto si registra un’ instabilità diurna su Alpi, Prealpi e Appennino meridionale, con locali rovesci e temporali.

L'ondata di calore non durerà però a lungo. Il caldo intenso si farà sentire per almeno tre giorni, poi arriverà un breve tregua a partire dal 6/7 agosto, quando scenderanno i termometri al Nord a causa dei temporali e per l'inizio della nuova settimana anche al Centro Sud. Con la nuova ondata di calore in arrivo aumentano notevolmente i bollini arancioni: se oggi è solo Roma, domani lo sono 13 città e venerdì 14.