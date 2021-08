Quanto durerà ancora questo caldo anomalo

Quanto durerà ancora questo caldo che attanaglia gran parte dell'Italia? Un lieve calo delle temperature è atteso durante i prossimi giorni, ma i valori saranno comunque elevati. Insieme ai metereologi di 3bmeteo vediamo dunque cosa ci aspetta.

Dopo un esordio temporalesco soprattutto per le regioni del Nord, il mese di agosto continuerà a presentare una penisola spaccata in due per via di un vortice di bassa pressione posizionato tra la Scandinavia occidentale e il Regno Unito che porterà correnti atlantiche verso il Nord, mentre alle basse latitudini mediterranee resterà in auge un corridoio anticiclonico di matrice africana che continuerà a portare temperature molto elevate soprattutto al Sud.

Tale situazione è destinata a durare per gran parte della settimana. Pertanto se una rinfrescata è attesa, specie sulle regioni meridionali, sarà temporanea e resterà ancora caldo, benché su valori più accettabili. Valori superiori alle medie tipiche del periodo tra Puglia, Basilicata e Calabria, ancora rovente la Sicilia con massime fino a 42°C nel Catanese.

Un nuovo graduale aumento delle temperature è atteso durante la giornata di mercoledì. Le regioni maggiormente interessate saranno, ancora una volta, quelle del Sud, specie tra Calabria e Sicilia. Qui la colonnina di mercurio, potrà spingersi fin verso i 43-44°C nelle zone interne. Poi la nuova ondata di caldo interesserà da giovedì anche le regioni settentrionali con valori massimi fino a 34°C/35°C.