Quanto durerà il caldo anomalo

Belle giornate e temperature ben oltre la media. La rimonta dell'anticiclone ha dato inizio a una nuova fase caratterizzata tempo soleggiato e stabilità atmosferica, che coinvolgerà per diversi giorni l'Italia e gran parte dell'Europa. Un duro colpo alla stagione invernale in grado di determinare forti anomalie, a partire dalle temperature.

Meteo, ondata di caldo anomalo

A partire da oggi, giovedì 25 gennaio, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, i gradi segnati dai termometri cresceranno giorno dopo giorno, specie nei valori massimi e in quota: "Si formeranno però marcate inversioni termiche soprattutto su Valpadana, vallate alpine ma anche valli del Centro, che nelle ore notturne e in quelle del primo mattino manterranno i valori termici ancora un po' bassi. In quota invece - sottolineano i meteorologi - si avvertirà con maggiore evidenza la natura della nuova massa d'aria, con lo zero termico proiettato addirittura verso i 3800/4000 metri in corrispondenza di Alpi Marittime e isole maggiori, 3200 metri circa sull'Appennino". Gli unici annuvolamenti previsti dovrebbero riguardare l'arco alpino, ma senza fenomeno di rilievo.

Quando durerà?

Gli effetti dell'anticiclone dureranno con tutta probabilità fino alla fine della settimana, ma con foschie, nebbie e nubi basse in intensificazione sulla Pianura Padana, sulle conche del Centro Italia e localmente anche sulle coste. Anzi, il dominio anticiclonico potrebbe prolungarsi anche nei giorni successivi: i cosiddetti "giorni della Merla", solitamente i più freddi dell'anno, quest'anno potrebbero non esserlo. Secondo le previsioni il tempo dovrebbe rimanere stabile almeno fino alla fine di gennaio: la notte le temperature dovrebbero avvicinarsi ai valori medi del periodo, mentre di giorno dovrebbero continuare a salire. Tuttavia, la stabilità atmosferica non sempre sarà accompagnata da cieli soleggiati: proprio la presenza delle inversioni termiche potrebbe agevolare la formazione di foschie, nebbie e nubi basse sulla Val Padana e localmente su tratti del Centro Italia, specie nelle ore più fredde della giornata, in parziale diradamento diurno.

Temperature da record in Europa

L'espansione dell'anticiclone sta portando temperature oltre la media in tutta l'Europa sudoccidentale, a partire dalla Francia, dove sono state registrate massime record per gennaio a Nimes e Montpellier, sul Golfo del Leone, rispettivamente con 21 e 22°C, 23,3°C a Collobrières in Provenza. Caldo anomalo per il periodo anche in Svizzera, con massime fino a 15°C a Ginevra e Berna, in Austria nel Tirolo la colonnina ha raggiunto i 16,7°C a Landeck, battendo il precedente record per gennaio di 16,3°C risalente al 1993. Anche la Germania non è esente dal forte rialzo termico indotto dall'anticiclone, tanto che in Baviera il termometro arriva a segnare valori massimi di quasi 18°C. Condizioni termiche eccezionali anche sulle Alpi: toccati i 22,6 gradi ad Aosta, a 1000m sfiorati 20 gradi, quasi 11°C ai 2000m di Cervinia. Caldo anche in Piemonte: 23 gradi anche in val di Susa, 16 gradi a Bardonecchia, 10 gradi a Sestriere.