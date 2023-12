Inverno in "pausa": dopo pioggia e freddo torna l'anticiclone

Dopo giorni di pioggia e freddo, con nevicate anche a bassa quota, l'inverno sta per essere interrotto dalla rimonta dell'anticiclone, che porterà un anomalo aumento delle temperature da Nord a Sud. La perturbazione che nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, ha portato precipitazioni anche intense al Centro-Sud sta per spostarsi, con il tempo che dovrebbe tornare stabile. L'anticiclone diverrà sempre più protagonista, determinando una graduale stabilizzazione del tempo anche al Sud, dopo gli ultimi disturbi sabato. Le temperature continueranno a calare, soprattutto di notte e in generale al Sud, ma sul finire della settimana il rinforzo dell'anticiclone provocherà un'inversione di tendenza con i valori termici che torneranno ad aumentare, anche sensibilmente sulle zone alpine al di sopra delle inversioni termiche.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Dopo le ultime precipitazioni, la giornata di domani, sabato 16 dicembre, inizierà con una "calda" inversione di tendenza. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, il tempo sarà soleggiato al Nord e al Centro, con qualche rovescio sul versante adriatico e sulle Marche. Al Sud addensamenti su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia settentrionale con qualche piovasco più frequente sull'isola, in graduale attenuazione col passare delle ore. La giornata di domenica 17 dicembre sarà all'insegna del bel tempo su tutto lo Stivale, fatta eccezione per qualche addensamento irregolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, su quelle ioniche e in Sicilia, ma senza fenomeni.

Torna l'anticiclone: quanto dura il caldo

Con la rimonta dell'anticiclone le temperature torneranno ad aumentare già nelle prossime ore, ma quanto durerà questa "pausa" dall'inverno? Secondo le previsioni meteo gli effetti dell'anticiclone potrebbero protrarsi fino alla prossima settimana: "Condizioni stabili e anticicloniche dovrebbero persistere sull'Italia fino a metà della settimana - spiegano gli esperti di 3bmeteo -, ad eccezione di qualche disturbo che potrebbe raggiungere dallo Ionio l'estremo Sud Italia e la tendenza ad annuvolamenti sul versante tirrenico. Poi qualcosa potrebbe cominciare a cambiare, per il possibile abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico. Questo potrebbe diventare protagonista entro il weekend che precederà il Natale, con smantellamento dell'anticiclone e passaggio di fronti nord atlantici diretti verso il Mediterraneo centrale e conseguenti aumento dell'instabilità e calo delle temperature".

