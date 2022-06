Caldo record, weekend oltre i 40 gradi: 22 città da bollino rosso

Il primo weekend di luglio sarà a dir poco rovente per gli italiani: da Nord a Sud le temperature continueranno a salire, con picchi superiori ai 40 gradi in alcune località. Il ministero della Salute ha diffuso il bollettino sulle ondate di calore in Italia, elencando le città più a rischio: 19 nella giornata di domani, venerdì 1° luglio, e ben 22 per sabato 2 luglio

Caldo record nel weekend: le città dal bollino rosso

Le città maggiormente a rischio domani sono Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo; a queste sabato si aggiungeranno Bolzano, Brescia e Trieste. Allerta di livello 2, che equivale al bollino arancione, invece, domani a Bolzano, Brescia e Trieste, sabato a Milano e Verona.

L'allerta di livello 3 indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", l''allerta di livello 2 "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Da record, largamente sopra le medie stagionali, anche le temperature percepite, con picchi domani di 39 gradi a Palermo e 37 ad Ancona e Messina; sabato 38 a Catania e Palermo e 37 a Bologna, Frosinone, Messina, Reggio Calabria, Roma e Trieste. A Catania e Frosinone le temperature effettive saranno addirittura superiori, con punte rispettivamente di 39 e 38 gradi.

I consigli contro il caldo

In caso di temperature elevate, come quelle previste nelle città da bollino rosso, il Ministero ha fornito diversi consigli per evitare spiacevoli conseguenze: