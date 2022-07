Caldo, nuovo allarme: 20 città da bollino rosso

L'Italia continua a fare i conti con le alte temperature che, prima della "pausa" attesa nella seconda parte della settimana, raggiungeranno un nuovo picco nella giornata di domani, martedì 5 luglio. Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, saranno infatti 20 su 27 le città da bollino rosso, con livello di allerta 3.

Caldo martedì 5 luglio: le città da bollino rosso

Si tratta di Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

L'anticiclone africano dovrebbe iniziare ad allentare la sua morsa a partire da mercoledì 6 luglio, quando le città da bollino rosso scenderanno a 9 su 27 con un aumento dei capoluoghi in giallo, livello di allerta 1. Genova e Venezia le città meno interessate dalle ondate, il capoluogo ligure oggi ha bollino verde e domani giallo, Venezia ha bollino giallo oggi e verde mercoledì.

Come ricorda il ministero della Salute, l'allerta di livello 3 scatta "in presenza di condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Tra oggi e domani sono diverse le città dove si toccheranno temperature sopra la media, come i 38 gradi attesi in diverse province siciliane, a Reggio Calabria e a Cagliari, dove il bollino rosso rimarrà in vigore anche mercoledì, giornata in cui invece i termometri torneranno a scendere su gran parte dello Stivale.