Caldo africano sull'Italia: bollino arancione in 9 città

Come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, l'arrivo sul Mediterraneo dell'anticiclone africano ha portato un repentino aumento delle temperature su tutta l'Italia, dopo un giugno e una prima settimana di luglio ancora all'insegna dell'instabilità. Un'intensa ondata di calore che nella giornata di oggi, domenica 9 luglio, porterà i termometri a superare i 37 gradi, con picchi anche di 40 sulle isole maggiori.

Ondata di caldo: le città da bollino arancione

Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute, sono nove le città da bollino arancione, mentre per altre 17 località il bollettino è giallo. L'unica città "verde" è Bari. Bollino arancione per Firenze, Roma e Frosinone (entrambe con 37 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Viterbo (36), Torino e Rieti (35), Perugia (34) e Bolzano (33). Sono queste le città allertate dall'avviso del Ministero per la giornata di domenica, ma le temperature sono destinate ad aumentare ancora, anche di 4-5 gradi: in Sardegna sono attese massime anche sopra i 40 gradi.

Ecco il report completo del ministero della Salute:

Città 07/07/2023 08/07/2023 09/07/2023 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

Continua a leggere su Today...