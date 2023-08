Nuova ondata di calore: 16 città da bollino rosso

Il caldo torrido torna a colpire l'Italia, con temperature in aumento su gran parte dello Stivale. Secondo il bollettino del ministero della Salute, per la giornata di domani saranno 16 le città da bollino rosso, ossia il livello 3 (il più alto), che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Caldo, bollino rosso in 16 città martedì 22 agosto

Dopo i 12 bollini rossi di oggi, lunedì 21 agosto, domani il numero andrà ad aumentare fino a 16: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Bollino arancione, invece, per Venezia e Viterbo. Meno torrido il clima ad Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria dove il bollino è giallo.

Sempre in base al bollettino pubblicato sul portale del ministero della Salute dedicato alle ondate di calore, nella giornata di mercoledì 23 agosto le città da bollino rosso dovrebbero aumentare fino a 17, con l'aggiunta di Venezia.

