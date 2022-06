Meteo, si toccano i 40 gradi: dove farà più caldo da oggi a domenica 

Dopo qualche giorno di incertezza e qualche temporale, l'anticiclone africano si appresta a diventare il vero protagonista da oggi al fine settimana: già da domani, giovedì 2 giugno, le correnti calde si espanderanno verso Nord, determinando una giornata con condizioni stabili su gran parte dell'Italia e temperature in aumento, con picchi anche di 40 gradi nelle regioni meridionali. Tuttavia, ci sarà anche qualche nota di instabilità, rappresentata da una lieve variabilità che insisterà lungo le zone alpine, provocata da un flusso di aria umida sudoccidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone.

Meteo, le previsioni per giovedì 2 giugno

Per il 2 giugno le previsioni degli esperti parlano di condizioni soleggiate su tutto lo Stivale, con qualche eccezione sull'arco alpino. Secondo i meteorologi di 3BMeteo.com, le temperature aumenteranno ancora e il caldo si farà intenso al Sud e sulle isole maggiori, con locali punte di 36°C circa in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Caldo più sopportabile al Nord, con valori massimi intorno o poco superiori a 30°C. Gli effetti dell'anticiclone africano continueranno a farsi sentire anche nella giornata di venerdì 3 giugno, con caldo intenso al Centro-Sud e temperature ancora in salita. Diversa la situazione al Nord, dove ci sarà una maggiore variabilità per il transito della coda di un fronte in scorrimento lungo il perimetro dell'alta pressione che distribuirà qualche rovescio o temporale in più in prossimità dell'arco alpino, ma occasionalmente non escluso fin su Prealpi e pianure a nord del Po. Si tratta comunque di fenomeni localizzati e di breve estensione.

Caldo al Sud e pioggia al Nord: cosa succede nel weekend

Durante il fine settimana l'anticiclone rimarrà ben saldo sul Mediterraneo, determinando condizioni stabili su buona parte del Paese. Secondo le previsioni di 3BMeteo, al Centro-Sud si raggiungeranno temperature molto elevate, con valori prossimi ai 40°C sulle zone interne della Sicilia. Tempo stabile quindi, anche nella giornata di sabato 4 giugno. Sulle Alpi sarà sempre possibile un po' di variabilità pomeridiano-serale, caratterizzata dalla formazione di alcuni rovesci o focolai temporaleschi. Continuerà a fare molto caldo, con le isole maggiori e la Basilicata che toccheranno i 36/38°C sulle zone dell'entroterra, leggermente inferiori sulle centrali tirreniche.

Domenica 5 giugno l'anticiclone potrebbe iniziare a perdere colpi, anche a causa della spinta del flusso atlantico in arrivo sullo Stivale. Le prime regioni a subirne gli effetti saranno quelle settentrionali: ci sarà un incremento dell'instabilità a Nord, con temporali anche intensi tra Alpi e alte pianure, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Diverso il discorso per le regioni del Centro-Sud: tempo più stabile con qualche velatura, caldo intenso e punte di 40 gradi in Sicilia.