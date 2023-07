Ondata di caldo, da oggi si parte: le città più calde e quando finirà

Arriva il caldo torrido e sembra avere l'intenzione di restare a lungo. Il fine settimana che sta per iniziare sarà caratterizzato dall'energico ingresso dell'anticiclone africano nel Mediterraneo centrale, con l'aria calda proveniente da Algeria e Tunisia che punterà verso l'Italia, colpendo prima le regioni del Sud e poi il resto dello Stivale. Con queste condizioni, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo in alcuni casi anche picchi di 40 gradi. Tra sabato 8 e domenica 9 luglio il tempo sarà soleggiato sulla penisola, con qualche ultima perturbazione che potrebbe portare una leggera instabilità sul Nordovest.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Come confermato dagli esperti di 3bmeteo, gli ultimi temporali sono attesi nelle prime ore di sabato 8 luglio, in particolare su alto Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con fenomeni anche intensi e accompagnati da grandine su Torinese, Biellese, Verbano, Varesotto, Lecchese, Comasco e parte della Valtellina, ma con fenomeni che andranno attenuandosi già nel corso della mattinata e con tendenza a parziali schiarite. Bel tempo e condizioni stabili sul resto d'Italia con le temperature che raggiungeranno i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo risulterà meno intenso nelle regioni peninsulari, dove i picchi saranno di 35-36 gradi sul versante tirrenico. Domenica 9 luglio l'anticiclone continuerà ad accumulare energia, portando caldo e bel tempo ovunque, a eccezione di qualche nube nelle zone di montagna, soprattutto sull'arco alpino.

Quanto dura l'ondata di caldo

La fiammata di calore che porterà l'anticiclone durante il weekend sarà più duratura dei timidi tentativi a cui abbiamo assistito nel mese di giugno. Con l'inizio della prossima settimana l'anticiclone si stabilizzerà sul Mediterraneo, portando una massa d'aria calda direttamente dal Sahara. L'apice più intenso è atteso per metà settimana e interesserà soprattutto il Centro-Sud, come spiegato dai meteorologi di 3bmeteo: "Sono attesi valori superiori ai 32-33°C su molte località; la regione più calda sarà la Sardegna con punte fino a 40-42°C, seguita dai picchi di 38-40°C di Toscana, Campania interna e Puglia; dai 37-38°C di Piemonte, Ovest Lombardia, Emilia, Lazio interno e dai 35-36°C dell'entroterra siculo e del cosentino. Le temperature saranno alte anche di notte dove le minime saranno superiori ai 23°C e il clima sarà anche afoso. Le temperature sulle coste saranno più contenute per via delle brezze seppur con afa intensa".

Ma quando finirà questa ondata di caldo? Dopo il fine settimana di transito, da lunedì l'anticiclone inizierà a lavorare a pieno regime e rimarrà stabile sul Mediterraneo almeno fino al weekend successivo. Le regioni in cui sono previste le temperature più torride sono quelle del Centro-Sud, mentre qualche temporale isolato potrebbe verificarsi sull'arco alpino nella seconda metà della prossima settimana.

Continua a leggere su Today.it...