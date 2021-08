Il caldo ha le ore contate, si torna a respirare: le previsioni per i prossimi giorni

Dalla giornata di lunedì 16 agosto instabilità in aumento e temperature in calo al Nord, mentre il Sud dovrà ancora aspettare

Il caldo che per settimane ha avvolto l'Italia inizia ad allentare la presa. Sono attesi per la giornata di oggi i primi temporali, soprattutto nel Nordest, che porteranno a un primo calo termico nelle regioni settentrionali e in alcune zone del Centro. Merito di una perturbazione atlantica che inizierà ad erodere il bordo superiore dell’anticiclone africano, accompagnata da correnti fresche e pioggia, che metterà fine all'ondata di caldo.

Al Sud le alte temperature dureranno ancora qualche giorno i più e tra martedì e giovedì l'ondata di caldo intenso potrebbe arrivare a conclusione.

Le previsioni di oggi lunedì 16 agosto

Previste piogge, a tratte anche di forte intensità sulle Alpi, mentre nel resto della Penisola il cielo rimarrà in prevalenza sereno. Rovesci e temporali al Nord, soprattutto su Alpi e Pianura Padana, avranno come risultato un abbassamento delle temperature massime. Al Sud e nelle Isole invece temperature in aumento, sfiorando in alcuni casi ancora i 40°, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.

Le previsioni per martedì 17 agosto

Ancora rovesci e temperali su Alpi Orientali, Emilia, Romagna, Marche e Abruzzo. Sole e nuvole al Nordest e nelle regioni centrali e in Campania. Giornata di sole al Sud, con alcune zone ancora alla prese con il caldo intenso, che però andrà via via scemando.

Meteo, fine dell'ondata di caldo anche al Sud

Nei giorni successivi l'ondata di caldo lascerà anche il Centro-Sud. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto le temperature dovrebbero tornare vicine alle medie stagionali. Il meteo sarà soleggiato su quasi tutta la penisola, con qualche rovescio o temporale sull'Appennino centro-meridionale. Nella seconda parte della settimana le temperature potrebbero tornare a salire senza tuttavia raggiungere i picchi nei giorni scorsi.