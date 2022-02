Meteo, neve e pioggia al capolinea: quando torna il caldo

Dopo le nevicate e i temporali che hanno caratterizzato le ultime settimane, l'alta pressione in arrivo sull'Italia porterà il caldo e temperature record per il mese di febbraio. Dopo la neve di San Valentino e la pioggia caduta sul nordovest, rimasto a secco per oltre due mesi, l'inverno in corso sembra diventare sempre più "pazzo".

Addio neve e pioggia: quando torna il caldo?

Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve continuerà a cadere abbondante sulle Alpi e le Prealpi orientali, sopra i 350-500 metri, ma saranno gli ultimi fiocchi. Già da giovedì 17, subito dopo la perturbazione attualmente in transito, sono infatti attesi valori termici eccezionali per il mese di febbraio, fino a 12 gradi in più rispetto alla media del periodo. Non sono escluse massime anomale oltre i 20 gradi anche in molte città del centro-nord.

In sintesi, l?alta pressione, che non ci ha quasi mai abbandonato durante gli ultimi 2 mesi se non in queste ultime 36 ore, tornerà a fare la voce grossa. Il sole sembrerà quello di aprile, con 2 mesi di anticipo, in particolare in collina e sulle regioni centrali.

Le previsioni meteo

Dopo il maltempo di oggi, martedì 15 febbraio, che ha colpito lo Stivale da Nord a Sud, nei prossimi giorni le condizioni dovrebbero migliorare. Mercoledì 16 febbraio il tempo sarà soleggiato al Nord, salvo nebbie in pianura padana, gelate al mattino. Sole anche al Centro, mentre al Sud ci saranno gli ultimi residui del maltempo, che dovrebbero interessare Puglia, Calabria e Sicilia. Bel tempo per tutta la giornata di giovedì 17 febbraio, con le temperature che torneranno a salire. Qualche nuvola nel fine settimana, che però dovrebbe essere salvo dalle precipitazioni.