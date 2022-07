Caldo africano, arriva la "fiammata": punte di 38-40° da Nord a Sud

La tregua è finita. La breve pausa dal caldo africano degli ultimi giorni volge al termine: nei prossimi giorni l'anticiclone africano tornerà ad imporsi sull'Italia, portando un nuovo aumento delle temperature. Una fiammata lenta e inesorabile, partirà dal Nordovest e poi andrà ad inglobare il resto della Penisola, con picchi maggiori soprattutto nelle regioni settentrionali e quelle sul versante tirrenico, almeno in questa prima fase. Già a partire da venerdì 16 luglio i termometri arriveranno a 38-40 gradi sulle aree interne specie di Toscana, Lazio, poi Umbria, Foggiano, entroterra sardo ma soprattutto sulla Pianura Padana dove si potrebbero addirittura sfiorare localmente i 39-40°C.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, questo avviene per la concomitanza di diversi fattori: "Aria decisamente calda in arrivo in quota, effetto di subsidenza dell'alta pressione, ovvero compressione dell'aria dall'alto verso il basso, aridità dei terreni con umidità relativa bassa (e quindi favorite temperature più elevate) e localmente anche l'effetto dei venti di caduta alpini e appenninici. Lungo i settori costieri la canicola verrà smorzata dalle brezze marine, tuttavia qui i maggiori tassi di umidità renderanno il caldo più afoso e quindi meno sopportabile. Previsti 37-38°C se non oltre su città come Torino, Milano, Bologna, Brescia, Mantova, Verona, Ferrara, Piacenza, Parma. Nel prossimo weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne del Centrosud e Sardegna, mentre al Nord si perderà qualche grado, ma il caldo sarà comunque ancora intenso". Anche nelle aree montuose sfioreranno i 30°, un altro duro colpo ai ghiacciai, già in difficoltà per le temperature elevate registrate negli ultimi mesi.

Secondo i meteorologi, il picco di questa nuova fiammata africana dovrebbe arrivare la prossima settimana, con punte anche sopra i 40 gradi. Il giorno clou dovrebbe essere mercoledì 20 luglio: la canicola ci terrà compagnia almeno per i prossimi dieci giorni, con un leggero smorzamento che non dovrebbe arrivare prima del weekend 23-24 luglio. "Certamente - concludono gli esperi di 3bmeteo - si tratterà di una ondata di caldo notevole per intensità e durata, di fatto l'ennesima in questa potente stagione estiva. Dal momento che il picco è atteso tra diversi giorni è ancora prematuro stabilirne l'eccezionalità e soprattutto se verranno battuti i record del 2003, ma le potenzialità ci sono tutte".