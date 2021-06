Una massa d'aria rovente sull'Italia: torna anche la pioggia di sabbia

La parziale attenuazione del caldo dopo il temporaneo abbassamento di latitudine dell'anticiclone africano, ha ormai le ore contate. La depressione sul Golfo di Biscaglia sta già richiamando correnti molto calde sub sahariane verso la Tunisia e la Sicilia

Una massa d'aria rovente torna a soffocare l'Italia con una nuova intensificazione di caldo e afa. La colonnina di mercurio tornerà, infatti, intorno ai 40 gradi soprattutto al Sud e in Sicilia già a partire dalla giornata di oggi dopo una temporanea attenuazione. Nelle prossime ora sarà quindi l'anticiclone africano a rinforzarsi nuovamente riproponendo una situazione simile a quella della settimana appena trascorsa.

Clima molto caldo e spesso afoso sulle regioni del Nord, con precipitazioni scarse o del tutto assenti su gran parte del Paese, con la sola eccezione dei settori alpini. In aggiunta si assisterà al ritorno delle nubi medio alte stratificate accompagnate da pulviscolo sahariano con la conseguente comparsa nelle eventuali locali precipitazioni della pioggia di sabbia.

Le previsioni meteo per la settimana

Lunedì 28 giugno sarà contrassegnato temperature in aumento al Centro-Sud, specie sulla Sicilia dove si potranno toccare anche i 40°C. Al Nord al mattino sole prevalente salvo locale variabilità sulle Alpi e le Prealpi occidentali ma associata a scarsi fenomeni. Nel pomeriggio temporali anche forti anche con grandine su medio alto Piemonte, Valle d'Aosta in spostamento serale anche anche all'alta Lombardia e il Trentino. Altrove fenomeni assenti. Centro: giornata soleggiata su tutti i settori con qualche locale foschia al mattino sulla Sardegna e le regioni tirreniche. Sud: velature e stratificazioni sparse, localmente anche compatte in Sicilia, soleggiato altrove.

Martedì sarà una giornata ancora caratterizzata da qualche temporale, anche forte sui settori alpini e prealpini , specie al pomeriggio. Più sole altrove ma con velature e stratificazioni in ispessimento su Isole Maggiori e regioni tirreniche centro-meridionali. Temperature in ulteriore aumento al Centro Sud- Punte anche superiori ai 40°C in Puglia, Sicilia, Calabria interna. Venti deboli sciroccali con qualche rinforzo locale. Mari poco mossi o localmente mossi.

Mercoledì temporale, specie pomeridiano su Alpi e Prealpi, in particolare i settori centro orientali. Soleggiato altrove ma con veli e strati anche spessi su Sicilia ed estremo Sud. Temperature molto elevate ovunque, al meridione punte anche superiori ai 42°C in Sicilia.