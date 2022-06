Fino a quando farà così caldo

Gran caldo sull'Italia. Oggi è sempre l'anticiclone a dettar legge con tempo in gran parte stabile e soleggiato sull'Italia, ma con alcune eccezioni. Infatti, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, ci sarà una maggior formazione di annuvolamenti cumuliformi dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali sparsi in sconfinamento in serata a tratti delle pianure lombardo-venete e al basso Piemonte. Alcuni rovesci saranno presenti già al mattino su tratti delle zone interne del Sud peninsulare, mentre improvvisi temporali si formeranno nel pomeriggio qua e là lungo l'Appennino, specie tosco-emiliano, e sulla Sicilia orientale, in sconfinamento serale al settore umbro-marchigiano e al Reatino ma in successivo esaurimento. Temperature in ulteriore lieve rialzo al Nordovest.

Caldo, temperature fino a 38 gradi

Domani, giovedì 16, ancora condizioni di prevalente stabilità e caldo in aumento, ma dal pomeriggio le nubi cumuliformi si svilupperanno su Alpi e Prealpi ed innescheranno alcuni rovesci o temporali in sconfinamento alle alte pianure venete e friulane. Anche la dorsale appenninica sarà soggetta alla formazione di instabilità diurna, con acquazzoni o temporali sparsi a macchia di leopardo, più frequenti sul settore tosco-emiliano, su quello laziale-abruzzese e su quello campano-lucano, con possibili locali sconfinamenti serali alla costa campana. Temperature in ulteriore aumento, punte di 36°C su Nordovest e interne sarde.

Il caldo e l'afa diverranno davvero intensi al Nordovest, regioni centro-settentrionali tirreniche e Sardegna, quelle più direttamente esposte alla risalita nord africana, tanto che entro il weekend si potrebbero raggiungere locali punte anche di 38°C. Caldo più contenuto invece al Sud e lungo l'Adriatico, esposti ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell'anticiclone.

Farà tanto caldo per tutto il weekend. L'anticiclone africano che ci terrà compagnia fino alla fine della settimana inizierà a perdere colpi nella parte conclusiva di domenica all'altezza dell'Europa nordoccidentale, attaccato da un vortice di origine nord atlantica. Dalle prime ore della nuova settimana l'offensiva atlantica sembrerebbe intenzionata a guadagnare strada verso latitudini più meridionali avvicinandosi all'Italia, anche se non è ancora chiara la sua esatta traiettoria. E' ancora presto per sapere se la prossima settimana porterà con sé anche temperature più fresche. Entro metà settimana prossima, sempre secondo gli esperti di 3bmeteo, l'alta pressione dovrebbe subire un evidente indebolimento in corrispondenza dell'Europa centrale, con conseguente incremento dell'instabilità sulle nostre regioni settentrionali. Su queste aumenterebbe così la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità.

In caso di ondate di calore

Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente. Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente e la temperatura corporea può aumentare fino a valori così elevati da danneggiare organi vitali. La capacità di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l'età, le condizioni di salute, l'assunzione di farmaci. I soggetti a rischio sono: le persone anziane o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.

Per questo, durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore vi consigliamo di seguire queste semplici norme di comportamento: