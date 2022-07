Fino a quando farà così caldo: il 2022 è già da record

Il caldo non accenna a diminuire e anzi la prova da sforzo per gli italiani alle prese con il caldo rovente deve ancora arrivare. Nei prossimi giorni infatti le temperature si alzeranno ancora, raggiungendo i dieci gradi in più rispetto alle temperature medie stagionali. Dunque questa settimana sarà davvero torrida. A confermarlo sono i meteorologi della redazione di 3bmeteo.com che spiegano: “Se già venerdì scorso abbiamo registrato picchi di 38-39°C, nella seconda parte della settimana il caldo sarà più intenso e persistente da Nord a Sud, con valori prossimi ai 40°C su diverse aree della Pianura Padana, in città come Alessandria, Lodi, Cremona, Mantova, Bologna e anche al Centro-Sud, tra Firenze e Terni, così come sul foggiano ed entroterra sardo tra Sassari, Oristano e Cagliari”.

Picco di caldo da giovedì 21 luglio 2022

Sicuramente potranno avere una parvenza di sollievo gli italiani che hanno la fortuna di vivere nelle zone costiere, lì dove il caldo viene in minimo attenuato dalla circolazione di brezza tipica dei periodi anticiclonici ma il contrappasso è l’aumento del tasso di umidità. Insomma non ci sarà scampo per giorni caldi ma anche notti visto che, in alcune città, a mezzanotte, si potrebbe faticare a vedere la colonnina di mercurio andare sotto i 30 gradi. “La canicola continuerà a non risparmiare neanche le aree montuose - proseguono da 3bmeteo - con punte fino a 30-32°C che saranno possibili anche a 1000-1300m di quota, anche verso i 25-27°C a 1600-1800m con zero termico che rimarrà costantemente oltre i 4000 metri almeno fino al 25 luglio su Alpi e Appennino. Dunque un ulteriore peggioramento dello stato dei nostri ghiacciai già duramente provati dal semestre gennaio-giugno che ha fatto segnare la maggiore anomalia nella combinazione tra siccità e temperature elevate”.

Dunque il caldo raggiungerà il picco giovedì 21 luglio per restare tutta la terza decade di luglio. “Non è da escludere il passaggio della coda di una perturbazione atlantica tra il 27 e il 28 luglio che potrebbe coinvolgere parzialmente le regioni settentrionali e in parte anche quelle centrali, specie del versante adriatico, con il ritorno di qualche temporale anche intenso e di un parziale calo delle temperature” fanno sapere da 3BMeteo.