Dove farà più caldo la prossima settimana: "Picchi di 42 gradi"

Non si placa il gran caldo, e nemmeno ha intenzione di farlo a breve. Temperature roventi previste in tutta Italia fino a fine mese, forse con una leggerissima "rinfrescata" nell'ultima decade di luglio. Oggi, domenica 14 luglio, è ancora bollino rosso del ministero della Salute in 11 città, tra cui Roma e Firenze. Proprio l'afa sarebbe la causa della morte ieri di tre anziani, uno nella capitale e due in Puglia. Ancora flagellato dai temporali invece il Nord: oggi è allerta gialla in Veneto e in Alto Adige.

Bollino rosso

Oggi caldo da bollino rosso ad Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Ma cosa significa bollino rosso? Secondo la valutazione del ministero della Salute, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

Nelle ultime tre settimane, anche se non soprattutto a causa del caldo si è verificato un significativo aumento, di almeno il 20% circa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, degli interventi di soccorso per emergenza-urgenza del 118. E le richiesto di soccorso, sono aumentate di almeno il 40% rispetto alle altre precedenti stagioni dell'anno.

Settimana con picchi di 42 gradi

Nel corso della prossima settimana, avvertono gli esperti di 3bmeteo.com, le temperature aumenteranno gradualmente, sia al Centro-Sud, dove il caldo è già intenso, ma anche al Nord, dove il caldo finora tutto sommato è stato accettabile. Tanta afa, anche di notte. Qualche temporale tra lunedì sera e martedì su Valle d'Aosta e alto Piemonte.

Le zone più calde

Lunedì 15 luglio temperature in aumento, specie al Nord, massime sui 32/35°C in Val Padana, superiori in Romagna, intorno a 33/36°C al Centro con punte superiori sulle interne tirreniche, picchi di 40/41°C su Tavoliere delle Puglie, Materano e Salento.

Martedì 16 luglio temperature in ulteriore lieve locale aumento, picchi di 41/42°C su Tavoliere e Materano, 36/38°C sulle regioni centrali e in Romagna.

Il caldo sarà molto intenso anche nella seconda parte della settimana, con tempo in gran parte stabile a parte la formazione di qualche rovescio di calore in prossimità dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Picchi superiori a 40°C al Sud. Il caldo potrebbe mollare la presa intorno al prossimo weekend, ma è presto per avere certezze.