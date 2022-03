Scoppia la Primavera: sull'Italia si impone l'anticiclone africano

L'attuale bassa pressione presente sulla Penisola Iberica sprofonderà sul Nord Africa nei prossimi giorni provocando una risalita di correnti decisamente calde di origine subtropicale sul nostro Paese. Le conseguenze saranno un netto rialzo termico ma anche la formazione di nubi basse e/o nebbie. Purtroppo continuerà il problema della siccità per il Nord Italia. Vediamo meglio nel dettaglio però cosa accadrà.

Da martedì al Centro-Sud sarà il sole a farla da padrone sebbene non mancherà qualche nube di passaggio. Temperature in deciso rialzo, soprattutto al Sud. Le massime saranno generalmente comprese tra 13°C e 16°C ma sulle pianure della Sardegna, Sicilia, Lazio e Toscana non sono escluse punte di 18°C in pieno giorno. Attenzione ai forti venti di Scirocco sulla Sardegna.

Mercoledì ulteriore scaldata dell'anticiclone subtropicale sul nostro Paese con il primo tepore primaverile: le massime localmente toccheranno i 20°C, in particolare sui fondovalle del Trentino Alto Adige, pianure settentrionali, laziali e pugliesi. Picchi di 20-22°C sul Nord della Sardegna.

Quanto durerà il caldo? Il prossimo weekend potrebbe presentare sorprese: la bassa pressione complice di questa risalita di correnti decisamente calde per il periodo, potrebbe nel fine settimana avvicinarsi all'Italia causando un peggioramento delle condizioni meteo, specie sulle due Isole Maggiori, e un netto rinforzo della ventilazione.