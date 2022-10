La prima "novembrata" della storia: caldo senza fine

Caldo anomalo ad oltranza: nonostante siamo da oltre un mese in autunno, non si riesce ancora a scorgere un cambiamento delle condizioni anomale che avvolgono non solo l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa. L'anticiclone africano non ha praticamente rivali e domina incontrastato sul Mediterraneo centrale e sull'Italia con un ulteriore aumento barico che allontanerà definitivamente la possibilità di pioggia anche dal Nord. Questo significa che ci avviamo verso una fine di Ottobre e un inizio di novembre stabili e caldi.

La situazione rimane ancora "bloccata" su uno schema favorevole alla risalita di aria calda dall'Africa verso il Mediterraneo e su gran parte del Continente europeo e queste importanti anomalie positive di temperatura ci accompagneranno almeno fino ai primi giorni di Novembre. Le precipitazioni saranno assenti al Sud e sul versante adriatico fino al weekend di Halloween in un contesto climatico che si mantiene sempre molto mite rispetto al periodo. A tratti caldo al Centro-Sud si sfioreranno valori di temperatura circa 3-6°C oltre le medie stagionali.

anomalie di temperatura, Fonte Ecmwf

I primi giorni di Novembre trascorreranno ancora in un contesto climatico poco autunnale e temperature ben oltre le medie stagionali. In seguito al calore accumulato sul Mediterraneo in questi ultimi mesi e della circolazione atmosferica sempre improntata a correnti dai quadranti meridionali il contesto potrebbe risultare non sempre soleggiato per la presenza di umidità elevata negli strati prossimi al suolo e di conseguenza nubi diffuse. Tuttavia senza precipitazioni.

Questo significa che ci avviamo verso una fine di Ottobre e un inizio di novembre stabili e caldi. Quanto alle previsioni per questa settimana l'apice del caldo lo si toccherà Mercoledì quando l'anticiclone africano riceverà un'ulteriore spinta verso nord e darà luogo ad una giornata stabile su tutta Italia prolungando la fase climatica eccezionale che sta caratterizzando il mese di ottobre.

La differenza con il passato è che le famose "ottobrate" erano episodi che duravano non più di 4-5 giorni mentre ottobre 2022 risulterà il più caldo da quando ci sono le rilevazioni.