Ondata di calore sulle città, temperature fino a 40 gradi

Il secondo weekend estivo segna 17 città con il bollino arancione secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore segnala, per sabato, il rischio caldo ai massimi livelli per la fascia più fragile della popolazione. Una previsione confermata dai meteorologi, che stimano, sempre per il fine settimana, temperature massime di oltre 40 gradi al Sud, ben 10 gradi sopra la media del periodo.

Nelle prossime ore si assisterà alla rimonta dell'anticiclone africano e tra i centri urbani più interessati da questa ondata di calore ci saranno Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

In particolare previsti 42 gradi in Sicilia e 40 in Puglia (Bari e Foggia), ma si registreranno 38 gradi anche a Matera: al Centro sono previsti 37 gradi ad Ascoli Piceno e Chieti. La Capitale vedrà un picco di 35 gradi, Firenze di 36 nella giornata di sabato, Milano 32 sempre sabato.

Da sabato pomeriggio cambia tutto

Il tempo tornerà a peggiorare al Nord dal sabato pomeriggio per un'intensa perturbazione atlantica portando forti temporali, anche a carattere di nubifragio e accompagnati da grandinate di grosse dimensioni. Poi sarà seguito da uno strascico di instabilità che tuttavia non dovrebbe portare fenomeni particolarmente rilevanti nel corso della domenica.