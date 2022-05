Quando e dove torna il caldo rovente, con temperature fino a 40 gradi

Altro che primavera. Una nuova fase di caldo anomalo sull'Italia è alle porte. Il mese di giugno si apre con un caldo afoso su tutto il Paese e temperature eccezionalmente alte al Centro Sud. I valori massimi raggiungeranno i 37-39 gradi su molte località, spingendosi fino a 40 nelle zone interne delle isole maggiori. L'ondata di calore, secondo gli esperti meteo, inizierà il 1° giugno e si concluderà intorno al 5-6 giugno, con tempistiche e modalità diverse tra Nord e Sud. L'apice del caldo è atteso tra venerdì e domenica, a seguire una possibile parentesi più instabile e fresca. Da mercoledì 1° giugno, dunque, la rimonta anticiclonica si farà imponente: non avremo solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque, ma registreremo anche valori elevati di pressione e temperature. I settori più colpiti saranno quelli del Centro-Sud e le due isole maggiori, ma anche sulla Pianura Padana farà molto caldo, complice l'aumento dell'afa.

Il caldo rovente torna a inizio giugno 2022: temperature fino a 40 gradi

Diamo un'occhiata alle previsioni meteo nel dettaglio. Al Nord la fase calda e umida non impedirà lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull'arco alpino, mentre al Centro-Sud l'anticiclone africano potrebbe dominare incontrastato per almeno 5/6 giorni, sfiorando anche i 40 gradi sulle estreme regioni meridionali e su Sicilia e Sardegna a cavallo del prossimo weekend (sabato 4 e domenica 5 giugno). Per quanto riguarda oggi, martedì 31 maggio, al Nord instabile sulle Alpi con rovesci nelle ore pomeridiane. Piovaschi al mattino in pianura, migliora dal pomeriggio con ampio soleggiamento. Massime in aumento con valori fino a 27 gradi. Al Centro tempo soleggiato con lieve nuvolosità nelle ore pomeridiane ma senza piogge. Temperature in aumento con massime fino a 31 gradi. Al Sud tempo estivo con molto sole alternato a nuvolosità di poco conto. Massime in aumento con punte di 32 gradi, in attesa del forte rialzo previsto mercoledì.

Da mercoledì 1° e giovedì 2 giugno in avanti, fino a domenica 5 giugno, sono attese queste temperature (vista la distanza temporale, la tendenza meteo potrebbe subire modifiche):

al Nord massime fino a 33-34°C in pianura;

al Centro 35-37°C (nelle zone interne, soprattutto tirreniche);

in Sardegna attese punte di 38-40°C nell'entroterra;

al Sud 36-39°C sempre nelle zone interne (punte di 40°C non escluse in Sicilia).

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, giovedì 2 giugno sono attese condizioni soleggiate sull'Italia, ad eccezione di una certa variabilità sull'arco alpino, tanto che nel pomeriggio è atteso qualche rovescio o temporale sul settore centro-orientale, in attenuazione in serata. Le temperature aumenteranno ancora e il caldo si farà intenso al Sud e sulle isole maggiori, con locali punte di 36°C circa in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Caldo più sopportabile al Nord, con valori massimi intorno a 30°C. Venerdì 3 giugno è previsto un ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano che manterrà condizioni di prevalente stabilità sull'Italia. Farà eccezione l'arco alpino dove è attesa la formazione di alcuni temporali.

Le temperature guadagneranno ancora alcuni punti, con picchi di 38/39°C sulle zone interne della Sardegna, mentre al Nord il caldo rimarrà più contenuto. Continuerà a fare molto caldo anche sabato 4 giugno. Domenica 5 giugno, invece, l'anticiclone potrebbe cominciare a cedere sotto la spinta di un flusso atlantico: probabile un incremento dell'instabilità su parte del Nord, con temporali, e temperature in calo. Sul resto d'Italia, il tempo sarà sempre stabile e con un caldo intenso.