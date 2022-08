Caldo killer, aumentano i morti in Italia: quali sono le città "messe peggio"

Caldo killer, nel vero senso della parola. Le ondate di calore hanno causato, nelle prime due settimane di luglio, un eccesso della mortalità del 21%, per un totale di 733 decessi nelle 33 città italiane oggetto di monitoraggio. È quel che emerge dal bollettino del sistema di sorveglianza sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute e riferito al periodo 16 maggio-15 luglio 2022.

Le città con il maggior aumento di morti

A giugno nelle 33 città è stata registrata una mortalità del 9% superiore all'atteso. Dall'1 al 15 luglio le città in cui si è registrato l'incremento maggiore sono state Latina (+72%), Bari (+56%), Viterbo (+52%), Cagliari (+51%), Catanzaro (+48%). Il bollettino riporta come, a partire dal mese di maggio 2022, si siano registrate temperature superiori alla media stagionale di +3,2°C in tutto il Paese, con valori più elevati soprattutto nelle città del Centro Italia. A giugno le temperature sono state superiori al valore climatico di riferimento in media di +3°C. Tra fine giugno e la prima settimana di luglio si sono registrati picchi di temperatura apparente massima compresi tra 37-40 gradi. Nel bollettino si evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti, che saranno condotti a fine estate, per stimare con maggiore precisione l'eccesso di mortalità attribuibile alla temperatura "tenendo conto, nel modello, anche dell'effetto dell'epidemia di Covid-19".

In Italia nei prossimi giorni ci sarà uno stop al caldo africano e tanti temporali almeno fino a Ferragosto. Anche se le previsioni meteo indicano che l'Europa dovrebbe iniziare a vedere la fine delle ondate di caldo, questa settimana si prevede che le temperature torride continueranno nel Nord e nell'Ovest del continente. Con l'instaurarsi dell'alta pressione, alcune parti della Francia e della Spagna potrebbero sperimentare temperature di 38 gradi tra mercoledì e sabato. Si prevede che un periodo caldo prolungato colpirà anche il Regno Unito con temperature superiori a 30 gradi e temperature massime che potrebbero raggiungere i 35, picchi prolungati di questo genere sono inediti per l'isola.

Le ondate di calore

Il termine “ondata di calore” è entrato a far parte del vocabolario corrente per indicare un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme, caratterizzato da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, in alcuni casi associate ad alti valori di umidità relativa, e che persistono per diversi giorni. I rischi di effetti sulla salute dell’ondata di calore dipendono, oltre che dalla sua intensità, soprattutto dalla sua durata.

Gli effetti delle ondate di calore sulla salute si manifestano quando il sistema di regolazione della temperatura del nostro corpo non riesce a disperdere il calore eccessivo. Un’esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, gonfiori, o di maggiore gravità, come lo stress da calore e il colpo di calore. Queste condizioni ambientali estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. La via attraverso cui il corpo disperde il calore in eccesso è principalmente la sudorazione, ma in condizioni fisiche e ambientali estreme questo meccanismo non è sufficiente. Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto elevato, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo si raffredda a stento e la temperatura corporea può aumentare a valori tanto elevati, superiori a 40°C, da danneggiare gli organi vitali dell’organismo.