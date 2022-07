Le assurde temperature in vetta al Monte Rosa

Le temperature di questi giorni di luglio continuano ad essere da record anche sulle cime più alte delle Alpi. Martedì mattina, a 4.554 metri della capanna Regina Margherita, un rifugio che sorge sulla vetta della punta Gnifetti nel gruppo del Monte Rosa, alle 8.30 si registravano già +1.9 gradi e alle 18 di ieri la colonnina sfiorava i 3 gradi positivi. La quota che lo zero termico ha toccato in questi giorni ha ben pochi precedenti.

Caldo: le temperature record in vetta al Monte Rosa

Il Monte Rosa è il massiccio montuoso più esteso delle Alpi, il secondo per altezza dopo il Monte Bianco. Nel massiccio del Rosa, sul versante della Valle d'Aosta, la quota dello zero termico ha raggiunto i 4.800 metri. Solo fino a pochi anni fa la quota estiva era stabile a 3.200-3.500 metri, al di sopra dei quali si trovava la zona delle nevi perenni e dei ghiacciai. Nei prossimi giorni, secondo Arpa Piemonte, lo zero termico si assesterà tra i 4.400 e i 4.500 metri, per risalire nella giornata di giovedì fino ai 4.700 metri.

Quando arriva il picco del caldo

Il caldo non accenna a placarsi, ma il peggio deve ancora arrivare. A ben vedere finora la penisola si è salvata dagli effetti dell'anticiclone africano che ha solo lambito il nostro territorio, colpendo invece prevalentemente Francia e Spagna. Ma come dicevamo non è ancora finita. Gli esperti di 3bmeteo spiegano infatti che la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da caldo in intensificazione e a partire da giovedì è prevista una nuova fiammata africana: l'aria infuocata in risalita dall'entroterra algerino investirà l'Italia portando le temperature a sfiorare o raggiungere i 40°C. Qui le previsioni nel dettaglio.