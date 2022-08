Caldo, la breve tregua prima della nuova fiammata

Agosto inizia con una tregua, seppur breve, dal caldo afoso che ha soffocato l'Italia nelle ultime settimane. Come confermato anche dall'ultimo bollettino sulle ondate calore del ministero della Salute, l'unica città da bollino rosso tra oggi e domani sarà Palermo, che manterrà il livello di allerta massimo (il 3) anche mercoledì, quando passerà in rosso anche Perugia.

Caldo, breve tregua: solo due città da bollino rosso

Oggi e domani nel capoluogo umbro l'allerta è da bollino arancione, mentre mercoledì il livello 2 interesserà Bologna, Bolzano e Firenze. Per tutte e tre le giornate Milano conserverà il bollino verde (allerta zero), come pure Napoli, mentre Roma, dopo un lungo periodo di bollini rossi, passa al giallo (allerta 1). Una tregua che però durerà soltanto qualche giorno, a partire da giovedì 4 agosto l'anticiclone africano tornerà a prendere potenza, provocando un nuovo aumento delle temperature che dovrebbe protrarsi almeno fino al weekend.

Caldo, quando sarà la prossima ondata

In avvio di settimana l'anticiclone proverà ad estendersì nel Mediterraneo occidentale, tornando a fare capolino sul Sud Italia. Superato qualche ostacolo tra lunedì e martedì, già a partire dalla giornata di mercoledì 3 agosto le temperature torneranno a salire, dando inizio ad una nuova fiammata africana che coinvolgerà, con il passare dei giorni, tutto lo Stivale. Secondo gli esperti di 3bmeteo, giovedì sono attese massime fino a 35/37°C sulla Val Padana, specie centro-occidentale, così come sulle zone interne di Sardegna, Campania e Basilicata, mentre su quelle di Toscana e Lazio si potranno raggiungere picchi anche di 38°C. Lo zero termico schizzerà ben oltre i 4000m sulle Alpi, portando di nuovo i nostri ghiacciai in sofferenza. Le uniche eccezione temporalesche saranno localizzate sulle zone alpine e sui rilievi di Sicilia e Calabria.

Venerdì 5 agosto il caldo si farà sempre più afoso, con picchi di 38 gradi in Toscana e Basilicata, e temperature leggermente inferiori su Sardegna, Lazio e Sicilia. Sulle Alpi attesi valori fino a 26/28°C a 1500m, sull'Appennino ben oltre 30°C a 1000m di quota e zero termico ovunque oltre i 4000m, fin verso i 4500m sulle Alpi. La prevalente stabilità atmosferica sarà intervallata da alcuni temporali di calore che si formeranno sulle Alpi, specie centro-orientali, e sull'Appennino settentrionale, destinati ad esaurirsi in serata. L'ondata potrebbe proseguire fino al weekend, con qualche temporale al Nord e sulle zone montuose che potrebbe innescare un lieve calo, con i termometri che rimarranno comunque roventi.