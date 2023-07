Caldo, non è finita: quando arriva la nuova ondata di calore

Comincia ad allentarsi la morsa dell'afa su parte dell'Italia, ma non dovunque e su buona parte del Centro-Sud fino a metà della prossima settimana l'aria continuerà a essere rovente. Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci. Iniziando dalla giornata di oggi, giovedì 20 luglio 2023.

Secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute, le città da bollino rosso passano dalle 23 di ieri alle 18 di oggi. A essere sotto osservazione con massima allerta e bollino rosso oggi sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Niente bollino arancione per la giornata di oggi, ma sono in giallo 9 città.

I forti temporali che stanno imperversando su buona parte del Nord avranno il merito di stemperare il caldo al Nord, mentre al Centro-Sud l'aria continuerà a essere infuocata con punte di 45°C in Sicilia e temperature che comunque saranno prossime o superiori ai 40° C su gran parte del meridione e delle regioni centrali.

Nuovo picco di calore all'inizio della prossima settimana

Nei giorni successivi, spiegano da 3BMeteo, ci sarà un ulteriore lieve calo al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud la diminuzione delle temperature non sarà altrettanto rilevante. Come abbiamo accennato sopra però il caldo si prenderà solo una pausa. Secondo gli ultimi modelli all'inizio della prossima settimana, ovvero tra lunedì e martedì, ci sarà un secondo picco di calore che porterà le temperature fino a 40°C al Centro e fino a 44/45°C al Sud. Nei giorni successivi - entro il 27 luglio - i termometri dovrebbero scendere su tutta la penisola.

Anche secondo Giulio Betti, climate expert del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), è prevista una graduale diminuzione delle temperature, ma non su tutta la penisola. "Il caldo anomalo al centro-sud andrà avanti fino al 25-26 luglio" scrive su Twitter, "con una temporanea attenuazione al Centro e sulla Sardegna tra il 21 e il 23. Per il Meridione, ed in particolare Sicilia, Calabria ionica, Puglia e Basilicata, nessuna variazione significativa". Al Nord e sulla medio-alta Toscana le temperature saranno "più contenute" spiega ancora Betti, "in particolare sulle zone alpine e prealpine. Farà caldo, ma senza picchi significativi. Per un generale abbassamento delle temperature anche al Sud si deve andare al 27-28 luglio".

Il caldo anomalo al centro-sud andrà avanti fino al 25-26 luglio, con una temporanea attenuazione al Centro e sulla Sardegna tra il 21 e il 23. Per il Meridione, ed in particolare Sicilia, Calabria ionica, Puglia e Basilicata, nessuna variazione significativa. 1/2 pic.twitter.com/zX7ZCOxrV2 — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) July 19, 2023

