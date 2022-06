Oggi è la giornata più calda della settimana: fino a 44 gradi, ma con violenti temporali

Il caldo non dà tregua all'Italia che resterà nella morsa dell'anticiclone nord-africano per tutta la settimana. Le temperature supereranno i 40 gradi con picchi massimi che potrebbero raggiungere i 43-44 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia, un record per la fine di giugno. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, martedì 28 giugno: l'anticiclone africano domina su gran parte d'Italia, ma non al Nord dove il tempo è previsto in rapido peggioramento. Nel corso delle ore centrali del giorno, le piogge e i temporali si estenderanno a tutto il Nordovest, per raggiungere entro sera anche il Nordest. Attenzione a possibili grandinate. In lieve calo anche le temperature: 23 gradi a Torino, 29 a Milano, massime fino a 35 gradi a Bologna.

Nella giornata di oggi, nelle regioni del Centro l'anticiclone africano continuerà a essere protagonista. Un po' più instabile il nord della Toscana, ma sole prevalente altrove. In arrivo punte di 39 gradi a Roma, 36 a Perugia, 37 a Firenze. Nelle regioni del Sud condizioni di tempo stabile e soleggiato dappertutto. Quella di oggi sarà la giornata più calda della settimana, con temperature massime che toccheranno picchi di 40 gradi in molte località: valori massimi fino a 40 gradi a Bari, 36 a Potenza e Palermo, fino a 37 gradi a Napoli.

Al Nord, invece, oggi sono previsti forti temporali con grandine, nubifragi, colpi di vento e calo delle temperature. Nel dettaglio, alcuni rovesci saranno già presenti nelle prime ore della giornata su Alpi piemontesi e Valle d'Aosta e Lombardia nordoccidentale, localmente anche su pianura piemontese e Liguria, in decisa intensificazione dal pomeriggio quando il Nordovest sarà alle prese con acquazzoni e temporali diffusi ed intensi che si estenderanno a Lombardia, Emilia e Alpi centro-orientali. In serata forti temporali raggiungeranno Veneto, Romagna ed infine Friuli Venezia Giulia entro la notte successiva, secondo gli esperti di 3bmeteo.com.

E domani mercoledì 29 giugno? Al Nord ultime note instabili sulle Alpi e Prealpi orientali, sole prevalente altrove e clima più caldo. Sulle regioni del Centro bel tempo prevalente, sole e clima un po' meno caldo. Al Meridione tanto sole ovunque, con temperature fino a 40 gradi a Bari. In generale si assisterà a una nuova rimonta dell'alta pressione, con temporali pomeridiani confinati sulle Alpi. Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali. L'anticiclone africano non mollerà la presa. La giornata di giovedi 30 giugno sarà ampiamente soleggiata. Cielo poco nuvoloso e caldo intenso su tutte le regioni, con valori elevati di umidità. Da segnalare qualche temporale pomeridiano lungo i rilievi alpini. Caldo intenso ovunque.

#Italy in the grip of #heatwave, with peaks in #Rome, and #Florence, as showed by the Land Surface Temperature map of #Copernicus #Sentinel3.

Mentre oggi sono stati superati i 40° C a #Roma e #Firenze, il satellite ha rilevato alle 11,28 UTC temperature del suolo sopra i 55° C. pic.twitter.com/1joQinYdpb — ADAM Platform (@PlatformAdam) June 27, 2022

Il mese di luglio inizierà con l'anticiclone nord-africano ancora protagonista. Fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano lungo l'arco alpino, per il resto sole e caldo intenso avranno la meglio ovunque nella giornata di venerdì 1 luglio. Nella seconda parte della settimana, l'anticiclone tornerà però più forte che mai, estendendo la sua rovente influenza praticamente ovunque. Non avremo solo condizioni votate a una totale stabilità atmosferica, ma le temperature saranno destinate a salire nuovamente su tutto il territorio nazionale con valori che torneranno a toccare i 40 gradi sulla Sardegna e su parte del sud, con picchi prossimi ai 37-38 gradi sul resto del Paese.

Il bollettino aggiornato sulle ondate di calore

Il ministero della Salute ha emesso per oggi e domani il bollino rosso per caldo intenso e afa in alcune città. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, associate a tassi elevati di umidità, sole molto forte e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute per anziani e bambini. Il bollino rosso, livello 3, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute", sottolinea il ministero della Salute, che suggerisce di "evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18): temperatura e umidità elevate non possono prevenire il rischio di infezione da Sars-CoV-2, mentre possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni".

E poi ancora, si raccomanda di "evitare le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti". Mentre è consigliato andare "in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata, rispettando sempre le distanze di sicurezza. Evitando i luoghi affollati".