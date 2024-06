Le 15 città col bollino arancione e rosso oggi e domani, e quando finisce questo caldo record

L'anticiclone africano non molla la presa su gran parte dell'Italia, anzi: il picco della canicola è atteso intorno al solstizio d'estate (giovedì 20 giugno). È la prima vera ondata di calore della stagione, con temperature che raggiungeranno e talvolta supereranno i 40 gradi. Ben al di sopra delle medie stagionali. Caratteristica comune a tutte le grandi città è che il caldo si farà sentire fino a notte fonda, con punte di 30 gradi anche a mezzanotte.

Oggi, mercoledì 19 giugno, sono 11 le città (principalmente del centro-sud) in cui il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala il livello di allerta 2, ossia condizioni a rischio per la salute soprattutto delle persone più fragili. Il bollino arancione oggi è previsto ad Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Giovedì 20 giugno sarà ancora peggio. Saliranno infatti a 15 le città con il bollino arancione: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. A queste si aggiungerà il primo bollino rosso dell'anno, a Perugia. Si tratta del livello 3 di allerta, che indica condizioni di emergenza (ondate di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Il bollettino meteo prevede temperature percepite che tra oggi e domani schizzeranno verso l'alto: sono attesi 40 gradi a Frosinone, 38 gradi a Perugia e Firenze, ma anche 37 gradi a Roma, Napoli e Palermo. L'anticiclone africano si appresta, dunque, a conquistare la quasi totalità dell'Italia facendo schizzare le temperature fin quasi 10 gradi sopra la media del periodo. Le giornate più roventi sembrano essere quelle di giovedì 20 (solstizio d'estate) e venerdì 21, quando al centro-sud i valori massimi toccheranno punte di 39-40 gradi, come a Roma, Napoli, Terni, Macerata, Firenze, e al nord a Forlì e Ferrara. Valori anche più alti (fino a 42-44 gradi) si registreranno, invece, nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Sul resto del nord l'anticiclone non sarà così vigoroso, quantomeno al nord-ovest dove già da domani sera il tempo inizierà gradualmente a "stabilizzarsi", o a peggiorare. Le temperature su Piemonte e Lombardia si fermeranno attorno ai 29-31 gradi, mentre sulla pianura del nord-est toccheranno i 34-35 gradi, come per esempio a Bologna e Rovigo.

Quando finisce il caldo record a giugno

Quando finisce questo caldo record? L'ondata di calore soffocante non dovrebbe durare molto: merito dell'aria più fresca in transito dall'Atlantico. Dal weekend si torna a respirare, con l'arrivo di alcuni temporali. Secondo le previsioni degli esperti, già sabato 22 e domenica 23 giugno l'anticiclone africano potrebbe iniziare a perdere di potenza, con i primi temporali al nord e un generale abbassamento delle temperature su tutte le regioni italiane. Venerdì 21 giugno è previsto il primo lieve calo del termometro al nord, sabato toccherà al centro, domenica un po' di fresco arriverà anche al sud.