Picco del caldo, poi forti temporali (ecco dove): le previsioni per oggi e domani

Primo bollino rosso dell'anno per il caldo, oggi a Perugia. E salgono a 15 le città in arancione, in 10 regioni. Domani, venerdì, il picco del caldo: i centri in rosso saranno in 8, Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti. Allerta gialla per il maltempo oggi in Veneto. Dal weekend, il caldo potrebbe attenuarsi, con temporali frequenti per tutta la prossima settimana. Uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Public Health mostra come le morti per il caldo siano in costante aumento in Europa a partire dal 2013, più tra le donne che tra gli uomini. In base alle previsioni, l'ultima settimana di giugno sarà "movimentata" con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio.

Picco del caldo e primi temporali

Tra giovedì e venerdì, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, la "cupola africana" raggiungerà il suo massimo sul nostro Paese poi inizierà a cedere gradualmente a partire dalle regioni settentrionali per la spinta sempre più incalzante delle correnti atlantiche. Si arriverà al punto in cui avremo forti temporali da un lato e temperature roventi dall'altro. Temporali con possibili grandinate sono possibili su diverse zone del Nord.

Ecco le previsioni per oggi e domani:

GIOVEDÌ 20 GIUGNO: Nord, instabile già al mattino su medio alto Piemonte e alta Lombardia con possibilità di rovesci e locali temporali. Soleggiato o velato altrove. Nel pomeriggio possibilità di forti temporali sul Piemonte occidentale e settentrionale e sull'alta Lombardia con fenomeni non esclusi anche sulle adiacenti aree di pianura. Meglio altrove con fenomeni più isolati su Alpi e Prealpi. Tra la sera e la notte ancora possibilità di forti temporali tra Piemonte occidentale e settentrionale e sull'alta Lombardia. Centro, transito di velature e stratificazioni a tratti più compatte con cielo biancastro o temporaneamente grigiastro ma senza fenomeni. Sud velature anche spesse in Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature in ulteriore aumento al Centro Sud con punte di 40°C, in lieve calo al Nordovest.

VENERDÌ 21 GIUGNO: Nord, instabile o perturbato fin dal mattino tra Piemonte e alta Lombardia con possibilità di rovesci e temporali anche intensi. Possibili temporali anche sul ponente ligure. Soleggiato o velato altrove. Tra il pomeriggio e la sera forti temporali in estensione anche a Trentino Alto Adige, medio alto Veneto e alto Friuli. Migliora la notte. Centro, veli e strati anche spessi tra Toscana, Umbria e Marche in estensione dal pomeriggio ai restanti settori. Non sono previste comunque precipitazioni.. Sud velature anche spesse in Sardegna con qualche goccia di pioggia isolata non esclusa, sereno o poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature in ulteriore aumento al Centro Sud con punte di 40°C, in lieve calo al Nordovest.

Come sapere se la tua città oggi è da "bollino rosso"

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute dei cittadini delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per le 27 principali città italiane, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione dei bollettini sul Portale è attiva ogni anno da maggio a settembre. I bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, alle ore 11 sul sito del ministero della Salute a questo indirizzo.