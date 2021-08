Caldo record: le previsioni meteo per la settimana più opprimente dell'anno

Temperature molto elevate in tutta Italia: e il "peggio" deve ancora arrivare. L'ondata di calore più intensa dell'estate è iniziata, e inizia a farsi sentire. La Protezione Civile avverte che le condizioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni faciliteranno la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. Massima attenzione. Le temperature subiranno dapprima un aumento soprattutto sul Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate da record le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45° secondo gli esperti del dipartimento.

L'anticiclone africano è il responsabile dell'aumento delle temperature. Durante la stagione estiva, la presenza stabilizzante dell'anticiclone subtropicale africano comporta periodi di stabilità atmosferica diffusa con temperature superiori alla media e valori di umidità relativa diurni piuttosto bassi.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Secondo ilmeteo.it tra lunedì 9 e mercoledì 11 i termometri saliranno grado dopo grado fino a raggiungere punte davvero esagerate. Sotto osservazione saranno ancora una volta il Sud e le due isole Maggiori. Su alcuni tratti della Sicilia si salirà addirittura fino a valori di 47/48°C. Ben oltre i 40°C anche in Sardegna e su molti tratti del Mezzogiorno come in Calabria e in Puglia. Ma i termometri saliranno bene anche al Centro-Nord dove tuttavia non si toccheranno valori così elevati, ma l'afa si farà sentire nelle grandi città. Da metà settimana l'alta pressione africana sposterà la sua maggior energia verso le regioni del Centro-Nord. Gioco forza si perderà qualche punticino al Sud mentre saliranno ulteriormente le temperature altrove. Poi nel corso del weekend le colonnine di mercurio potranno salire fino a 37-38°C nelle aree interne del Centro e fino a 38-39°C su alcune aree della Val Padana come nei comparti interni dell'Emilia.

L'egemonia anticiclonica, fanno sapere i metereologi di 3bmeteo.com, sembra dover avere lunga vita e per tutta la settimana non si intravedono cambiamenti particolari. Almeno fino a Ferragosto tanto sole e tanto caldo. Piena estate.