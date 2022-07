Le città con 40 gradi oggi e domani

L'alta pressione africana non molla l'Italia e il tempo nel weekend risulterà stabile su praticamente tutta Italia. All'interno della cupola anticiclonica si intensificherà l'afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte di 40°C ed oltre e afa alle stelle. Temperature un po' meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e in Val Padana si potranno toccare punte di 36°C. Nel dettaglio, ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com:

METEO SABATO. Giornata generalmente soleggiata, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche annuvolamento in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino settentrionale e sottili velature in arrivo in Sardegna. Le temperature aumenteranno al Nord, sulle isole e sulle regioni tirreniche, mentre perderanno qualche grado sul medio-basso Adriatico. I valori più elevati si raggiungeranno sulle zone interne della Sicilia con punte di 40/42°C, ma temperature fino a 37/39°C sono attese sulle interne sarde e Materano, 36/38°C sulle interne tirreniche. Farà caldo anche di notte con temperature minime che sulla Val Padana e sulle regioni tirreniche faticheranno spesso a scendere sotto i 25°C, rendendo il clima molto afoso.

METEO DOMENICA. Sarà un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull'Italia con le uniche eccezioni rappresentate da una lieve variabilità nel pomeriggio-sera sulle Alpi orientali, dove comparirà qualche rovescio o breve focolaio temporalesco, in particolare su Alpi Retiche e Alto Adige. Temperature in aumento al Centro-Nord, massime fino a 36/37°C sulla Val Padana centro-orientale, 37/39°C sulle centrali tirreniche, Materano e zone interne della Sicilia, fino a 38/40°C sulla Sardegna interna. Dopo il tramonto afa alle stelle sulla Val Padana e sulle zone costiere.

Le città più calde oggi e domani

Il livello 0 rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.