Meteo, arriva il picco del caldo: poi nel weekend mix micidiale

Ancora poche ore e l'ondata di caldo africano che da giorni opprime l'Italia raggiungerà il picco, con temperature massime oltre i 40° in Puglia, Basilicata e Calabria e addirittura tra i 44 e i 45° nella provincia siciliana di Siracusa. Queste le previsioni degli esperti de ilMeteo.it, ma da venerdì il caldo dovrebbe mollare un po' la presa, soprattutto sulle sulle regioni peninsulari meridionali, mentre continuerà a resistere ancora in Sicilia, seppur più attenuato e con valori massimi che non supereranno i 36-37° su molte città e zone. Al Centro-Nord invece il caldo sarà meno intenso, con gran parte delle città che vedranno la colonnina di mercurio non superare i 32°.

Il picco del caldo e poi il mix micidiale nel weekend

Nel corso del weekend poi arriverà un'aria più fresca di origine nordatlantica che riuscirà a scalfire la parte più settentrionale dell'anticiclone. Questo mescolamento di aria fresca e aria calda negli strati bassi creerà quello che i meteorologi definiscono un mix micidiale per la formazione di temporali a tratti violenti. Domenica attese grandinate, improvvisi colpi di vento e locali 'alluvioni lampo' soprattutto su settori alpini e prealpini. Con il termine 'alluvione lampo' si intende un evento meteo estremo che si verifica a seguito di intensi temporali associati a nubifragi in lento movimento o anche stazionari su piccoli bacini idrici, fiumi, torrenti e perfino ruscelli che prima della pioggia possono essere anche completamente secchi. Un fenomeno molto pericoloso, a causa dell'intensità davvero elevata della pioggia: in un'ora possono accumularsi anche le precipitazioni che normalmente cadrebbero nell'arco di 3 mesi.

Meteo, le previsioni sull'Italia per i prossimi giorni

Mercoledì 30. Temporali sui rilievi di Lombardia e Triveneto, locali fino in pianura su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: gran caldo, più nubi su Sicilia e Calabria.

Giovedì 1 luglio. Al nord: temporali pomeridiani sul Triveneto, locali anche in pianura. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo e meno caldo.

Venerdì 2. Al nord: isolati temporali sui confini alpini del Triveneto, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: soleggiato, meno caldo. Sabato temporali in serata su Alpi de Nordest, domenica temporali al nord, anche forti.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Nella tabella l'ultima versione aggiornata a ieri.

Legenda: Livello 0 - Livello 1 - Livello 2 - Livello 3