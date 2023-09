Ottobre inizia col botto: le previsioni meteo da domani in poi, cosa succede

Altro che autunno. Il mese di ottobre inizierà con una sorpresa: il ritorno dell'anticiclone africano e delle calde temperature estive. La svolta meteo inizierà già nella giornata di oggi, venerdì 29 settembre, con il bel tempo che dovrebbe rimanere stabile per tutto il weekend e per la settimana successiva. Le temperature inizieranno a salire sulle regioni centrali e al Nord, dove già i termometri segnavano 27-28 gradi, raggiungendo picchi oltre i 30 gradi, come confermato anche dagli esperti di 3bmeteo: "Una situazione praticamente estiva destinata ad incrementarsi nell'arco del fine settimana quando l'anticiclone africano rincarerà la dose sul comparto centro occidentale europeo. Ottobre inizia decisamente anomalo con valori massimi che potranno essere anche fino a 6/8°C superiori alle medie del periodo. Un'ottobrata davvero notevole".

Meteo, a ottobre torna l'estate

Il fine settimana che sta per iniziare sarà dunque all'insegna del bel tempo, con cieli limpidi e giornate soleggiate in tutto lo Stivale, ovviamente con le dovute differenze rispetto al periodo estivo: giornate più corte, mattine e notti più fresche, soprattutto in montagna. Tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre le temperature saranno sopra la media nelle regioni del Centro-Nord, mentre nel meridione non si dovrebbero superare i 28 gradi. Lunedì 2 ottobre il tempo sarà ancora stabile, ma ci sarà un ulteriore aumento delle temperature: vette fino a 32 gradi in Sardegna e 31 in Toscana, con valori anomali nelle regioni settentrionali. Il sole e il caldo continueranno a essere protagonisti anche martedì 3 ottobre, con un ulteriore rialzo potrebbe riguardare il Centro e Parte del Sud con valori fortemente anomali quasi ovunque.

Una piccola pausa dal caldo è prevista per mercoledì 4 ottobre, quando ci sarà il passaggio di un fronte instabile proveniente dal Nord Europa, che causerà un calo progressivo delle temperature e qualche temporale. Un breve passaggio che lambirà soltanto le regioni adriatiche e del Nord-Est e che terminerà già giovedì 5 ottobre, quando l'anticiclone tornerà a imporsi su tutta la penisola. Una vera e propria "ottobrata" che dovrebbe durare per tutta la prima decade del mese.