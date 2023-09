Nel weekend torna il caldo: picchi sopra i 33 gradi

Agosto ormai è alle spalle, ma il caldo estivo sarà ancora protagonista nel primo weekend di settembre, che vedrà la rimonta dell'anticiclone, che andrà a rafforzare la sua posizione tra Europa e Mediterraneo. Nonostante l'inizio del cosiddetto "autunno meteorologico", il clima continuerà a essere caldo e stabile ancora per diversi giorni. Temperature in aumento soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, con picchi anche sopra i 33 gradi. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nel fine settimana.

Torna il caldo: le previsioni per il weekend 2-3 settembre

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, tra sabato 2 e domenica 3 settembre ci saranno nubi sparsi sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni di particolari intensità. La pioggia potrebbe cadere localmente sulle coste dell'alto Adriatico, con le condizioni di nuvolosità che si alterneranno a schiarite. Situazione stabile anche nelle zone centrali, dove il fine settimana sarà all'insegna del bel tempo e del cielo sereno, a eccezione delle zone interne, in cui sono previsti alcuni addensamenti, ma senza fenomeni rilevanti associati. Temperature in aumento al Sud, il tempo sarà asciutto e stabile con temperature tra i 30 e i 33 gradi, con picchi superiori su alcune zone della Sicilia e della Sardegna.

Per quanto riguarda i giorni successi, il meteo della prima decade di settembre sembra abbastanza delineato grazie agli effetti dell'anticiclone, che rimarrà stabile sul Mediterraneo almeno per la prima decade del mese. Caldo e cielo sereno per tutta la prossima settimana, con qualche sporadica eccezione. Secondo gli esperti, un drastico peggioramento potrebbe arrivare nella seconda metà del mese, quando l'anticiclone dovrebbe iniziare a perdere potenza, lasciando spazio all'arrivo di correnti più fresche.

