Quanto caldo farà a luglio: le regioni più colpite

Tutto confermato. Anzi, confermatissimo. Il prossimo fine settimana vedrà la rimonta dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Una massa di aria moto calda in innalzamento da Algeria e Tunisia punterà l'Italia. Tradotto: nuova ondata di calore.

Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

Saranno giornate di caldo estremo soprattutto nelle isole maggiori dove le temperature cominceranno ad aumentare già nella giornata di venerdì. Con questi presupposti si va verso un weekend stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con qualche temporale solo in Appennino e valori termici che potrebbero raggiungere picchi di 40°C domenica sulle zone interne della Sardegna. Il caldo risulterebbe leggermente più attenuato sulle regioni peninsulari, con i valori più elevati sulle regioni tirreniche, dove si potranno comunque toccare i 36/37°C.

Qualche grado in meno nel weekend è atteso invece al Nord (oltre che sulle regioni adriatiche), con l'arco alpino che potrà rimanere marginalmente coinvolto dal passaggio delle code dei fronti atlantici, foriere di un po' di variabilità sabato con qualche rovescio o locale temporale.

Il caldo è arrivato per restare. L'anticiclone africano "sembra intenzionato a mettere le radici alle basse latitudini europee, avvolgendo l'Italia anche nei primi giorni della prossima settimana - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - Se la tendenza sarà confermata, sull'Italia si avrebbero altre giornate quasi ovunque stabili (a parte possibili disturbi sulle Alpi). Caldo e afa sarebbero in ulteriore intensificazione su tutta Italia, con valori diffusamente superiori a 36°C e punte localmente di 40°C e oltre".

Tornato dopo sette anni El Nino: rischio caldo record

È tornato dopo sette anni El Nino, il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, che può portare caldo record in varie parti del mondo. Lo annuncia con un comunicato l'Organizzazione meteorologica internazionale (Wmo). "L'arrivo del Nino aumenterà di molto la probabilità di battere i record di temperatura e innescherà più caldo estremo in molte parti del mondo e degli oceani -, ha detto il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas.

La dichiarazione di El Nino da parte della Wmo "è il segnale ai governi nel mondo perché si preparino a limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie - continua Taalas - Avvisi tempestivi e azioni preventive verso gli eventi meteorologici estremi associati con questo grande fenomeno climatico sono vitali per salvare vite e mezzi di sostentamento".

El Nino si verifica in media fra i 2 e i 7 anni, e dura fra i 9 e i 12 mesi. L'ultimo si era verificato nel 2016, e aveva contribuito (insieme all'effetto serra di origine umana) a rendere quell'anno il più caldo mai registrato. El Nino aumenta le precipitazioni in parti del Sudamerica, il sud degli Stati Uniti, il Corno d'Africa e l'Asia centrale. Causa invece gravi siccità in Australia, Indonesia, parti dell'Asia meridionale, America centrale e nord del Sudamerica.

Il fenomeno opposto del Nino, cioè il raffreddamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, viene detto La Nina, ed è finito all'inizio del 2023.