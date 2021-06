Quando finisce il caldo africano

Saranno ancora giorni bollenti. Le ondate di caldo, eccezionali per un mese di giugno già considerato "record" per le temperature decisamente sopra la media, sembrano infatti insolitamente destinate a durare portando temperature estreme un po' in tutta Italia, secondo le previsioni dei meteorologi.

Qualche accenno di sollievo potrebbe arrivare dalla depressione attualmente sulla Francia, responsabile tra l'altro dell'acuto maltempo sull'Europa occidentale, come ricordano gli esperti di 3BMeteo, che si sposterà verso la Germania perdendo però di energia.

Meteo, caldo africano sull’Italia le previsioni per i prossimi giorni

Previsto quindi qualche temporale a Nord, ma alle medie e basse latitudini rimarrà il caldo intenso, soprattutto nelle grandi città. A Nord e in parte del Centro si attende una parziale diminuzione delle temperature che comunque rimaranno spesso al di sopra della media stagionale, accompagnate da un'umidità elevata, senza quindi attenuare la sensazione di caldo opprimente che da giorno avvolge l'Italia.

Nel dettaglio ecco come saranno i primi giorni: