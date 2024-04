L'estate all'improvviso: caldo fuori stagione ma fino a quando? L'anomalia meteo

Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale porterà stabilità e temperature ben al di sopra delle medie del periodo su gran parte d'Europa: potrebbe trattarsi di un'alta pressione molto duratura. Le tendenze a medio termine indicano geopotenziali più alti del normale almeno fino a metà mese. Cosa comporterà? Le temperature, inizialmente a causa di venti in arrivo dall'Africa, e successivamente per la forte compressione, risulteranno quasi ovunque superiori alle medie.

Una notizia tutt'altro che positiva. Se si potranno avere giornate con temperature più estive che primaverili - con valori anche superiori ai 20 gradi C nelle zone di pianura interne -, andremo incontro ad un aprile con precipitazioni scarse o nulle a dispetto di un mese solitamente piovoso: sicuramente una notizia non positiva dopo la preoccupante siccità che non può certo dirsi scongiurata con poche settimane di pioggia tra febbraio e marzo. Va ricordato come il deficit idrico resta particolarmente grave sulla Sicilia.

Inoltre sulle Alpi dopo le abbondanti nevicate aumenta il rischio valanghe per il manto nevoso che non ha avuto possibilità di compattarsi.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: anomalia anche di 10 gradi

Le ultime previsioni meteo evidenziano che l'aria calda in arrivo dal continente africano si farà particolarmente incisiva a partire dal prossimo weekend. "Sull'Italia, così come su gran parte dell'Europa centro-occidentale, verranno pompate masse d'aria eccezionalmente calda per il periodo direttamente dal Nord Africa" spiega il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. "A circa 1500 metri di quota infatti la temperatura dell'aria sarà sopra media anche di 10-14°C su gran parte d'Italia con punte addirittura di 16-18gradi Celsius sopra media sulle Alpi. Tra Francia e Germania le temperature in quota potranno evidenziare un'anomalia eccezionale di 20 gradi Celsius, con rischio di nuovi record di caldo".

In parole povere lo zero termico potrà raggiungere i 4000 metri di quota, come in piena estate, mentre diverse località a 1300-1500 metri potranno registrare picchi pomeridiani di 16-18 gradi Celsius.

Domenica sarà la giornata più calda quando si potranno raggiungere massime di 23/26 gradi sulla Pianura Padana, 24/27 gradi sulle regioni centrali, 26/28 gradi al Sud con picchi superiori non esclusi in Sardegna. Tra le città più calde ritroveremo Firenze (a fronte di una media di circa 18°C), Foggia e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C, Catania con 25°C. Ma il clima sarà piuttosto caldo anche altrove, con punte di 23/25°C a Roma (a fronte di una media di circa 18°C), 24/25°C a Bologna, Verona e Milano (a fronte di una media di circa 17°c).

Quanto durerà? I sistemi di calcolo non prevedono cambiamenti in questa conformazione fino al 15 di aprile. Un'altra cosa: con il forte richiamo di aria calda dall'Africa avremo in Italia ancora vasti episodi di pioggia di sabbia come nei giorni scorsi.