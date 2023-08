Caldo record da oggi: quanti giorni dura

Da oggi l'Italia entra nella morsa di una "tempesta di caldo", soprattutto nelle regioni del centro-nord: proseguirà per cinque giorni, fino a metà della settimana prossima, secondo le previsioni degli esperti meteo. Nelle aree colpite si toccheranno valori anche di 8-10 gradi superiori alla media del periodo, mentre al sud le temperature saranno quasi nella norma. Per domenica 20 agosto, invece, c'è l'allerta gialla per il maltempo in Calabria, Basilicata e Sicilia.

Oggi è allerta massima per il rischio salute in 8 città che hanno il bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Latina, Rieti e Roma. Bollino arancione oggi, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Verona, Viterbo, Milano e Napoli. In queste ore salirà anche il disagio per l'afa, con il picco previsto tra domenica e martedì, soprattutto in Pianura Padana.

Anche in alta montagna farà caldo. Sul monte Rosa ieri il termometro ha sfiorato i 7 gradi di temperatura massima ai 4.554 metri di altitudine alla capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa. Anche se non è record (i precedenti nel 2019 con 9.7 e 8.5 gradi), è uno dei segnali evidenti dell'anomalia climatica. Sulla cima del monte Bianco, invece, temperatura di +2 anche di notte, e 33°C sono stati registrati a mille metri. "Mai accaduto prima in questo periodo", sottolineano gli esperti.

Nelle città, l'anticiclone africano che dal Marocco si allunga verso l'Europa centrale andando a coprire soprattutto il centro-nord italiano, determinerà un innalzamento delle temperature oltre i 38°C e fino ai 40, senza variazioni significative prima del 24-25 agosto. Il caldo sarà opprimente almeno fino ad almeno mercoledì 23 agosto, con un lungo elenco di centri urbani a 39-40°C, quasi tutti situati al centro-nord. A Milano si registreranno fino a 37°C, ma la temperatura percepita sarà di svariati gradi più alta.

Il grande caldo ha i giorni contati, secondo le previsioni meteo

Il caldo africano potrebbe battere in ritirata da venerdì 25 agosto, secondo le previsioni di 3bmeteo. Stando alle proiezioni a medio e lungo termine, "la forte cupola di calore da record per il periodo che interesserà diverse nazioni dell'Europa centro occidentale e l'Italia centro settentrionale, tenderà ad attenuarsi a metà della nuova settimana - ha puntualizzato il meteorologo di 3bmeteo Francesco Nucera -. Nel contempo si faranno largo delle condizioni di instabilità principalmente su Alpi, Appennino e su alcune zone del sud Italia per via della blanda circolazione di bassa pressione in arrivo dai Balcani. In questo contesto c'è da attendersi anche un primo ridimensionamento delle temperature. È il preludio ad un peggioramento più incisivo che le elaborazioni numeriche mostrano per l'ultimo weekend di agosto".

"Un netto cambio di scenario è simulato entro la fine del mese, quando i massimi anticiclonici dalla Francia si sposterebbero in Atlantico - ha precisato il meteorologo -. Da qui ci sarebbe una pronta risposta delle più fresche correnti settentrionali a raggiungere il Mediterraneo, al seguito di una perturbazione associata a fenomeni anche di forte intensità. Rimangono incertezze sull'effettiva discesa della saccatura".

