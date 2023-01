L'ultima volta che ha fatto freddo era il 2013

È come se il 2023 fosse iniziato con l'estate. Una storica ondata di caldo sta infatti interessando l'Italia e l'Europa, con molte città che registrano temperature ben oltre la media stagionale. I record sono centinaia, con le temperature notturne persino superiori a quelle estive: su tratti delle zone costiere non scendono sotto i 12/14°C, specie sulle zone occidentali. Si sprecano i paragoni con l'inverno più freddo di sempre in Italia, quello del 1985: il confronto è impressionante.

Il caldo di questi giorni in Italia

In Italia non è inverno. Le temperature massime sfiorano i 20°C sulle isole maggiori, e in generale il clima è mite sul resto della penisola. Come riporta 3bMeteo si riscontrano difficoltà nell'utilizzo dell'innevamento programmato nei comprensori sciistici, a causa delle temperature che spesso non permettono l'utilizzo dei cannoni da neve. Nei prossimi giorni non sono attese variazioni particolari e i valori si manterranno simili a quelli attuali, in alcuni casi aumentando lievemente.

In Italia il 2022 è stato un anno eccezionalmente caldo e con una crisi idrica senza precedenti. Soprattutto nei mesi da giugno a settembre la media delle temperature è stata superiori alla media degli ultimi vent'anni di oltre 2 gradi. Di solito, ottobre e novembre sono mesi statisticamente molto piovosi: nel 2022 praticamente non è successo. Le temperature straordinariamente miti hanno permesso all'Italia di risparmiare parecchio gas, allontanando il rischio di crisi del sistema e di razionamenti in assenza di gas russo. Ma c'è poco da esultare.

L'Europa al caldo, in inverno

L'immagine sottostante è stata acquisita da uno dei satelliti Copernicus il 1° gennaio 2023 e mostra Altdorf, una cittadina svizzera dove la temperatura ha raggiunto i 19,2°C e non è scesa sotto i 16,1°C durante la notte, battendo il record precedente, stabilito nel 1864.

Il caso della cittadina svizzera è una buona sintesi dell'attuale situazione meteo in Europa. Le temperature continuano a mantenersi di gran lunga al di sopra delle medie, dopo un Capodanno caratterizzato da valori che in alcuni casi sono stati di 18/20°C superiori. Le ultime temperature registrate dicono Parigi 11°C (8°C superiore alla media), Berlino con 13°C (15°C oltre la media), 8°C a Varsavia (13°C oltre la media), 12°C a Bruxelles (11°C oltre la media).

A 2000m di quota si registrano minime di +4°C in Serbia e Slovacchia, addirittura +1°C a 2600m nel Parco Nazionale dei Tatra verso il confine con la Polonia. Il clima è molto mite anche nell'Europa dell'est e le minime oscillano intorno a 5/8°C su gran parte di Ucraina e Bielorussia. Per trovare valori intorno a zero bisogna spostarsi sulla Russia centro-settentrionale.

Il gelo del 1985: il confronto col 2023 impressiona

Gennaio del 1985 è stato il mese più freddo dell’inverno forse degli ultimi 100 anni, almeno in Italia. Nevicò quasi ovunque, e a Milano caddero addirittura 90 centimetri di neve. In generale, per gli abitanti del Nord Italia fu la più grande nevicata del ventesimo Secolo. Le temperature minime di quel periodo segnarono record che resistono ancora, in diverse località.

-30° C di Tarvisio;

-22° C di Firenze e Piacenza;

-20° C di Arezzo;

-18° C di Brescia e Firenze;

-17° C di Rimini;

-16° C di Bologna e Perugia;

-14° C di Milano;

-13° C di Torino;

-12° C di Venezia;

-11° C di Roma;

-7° C di Genova;

-5° C di Napoli.

Se le temperature attuali fanno impressione per essere nettamente al di sopra delle medie stagionali invernali, il confronto tra il 2023 e il 1985 è ancora più impattante.

Guardando le temperature medie dei mesi invernali degli ultimi anni è semplice notare come l'inverno sia sempre più caldo dei precedenti dal 2013, esclusa la piccola parentesi del 2017. Ma la tendenza è chiara: il 2022-2023 non farà eccezione.