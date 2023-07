Caldo shock: quale sarà la giornata peggiore della settimana

Tempesta di calore, ondata di caldo, anticiclone. Chiamatelo come vi pare, sarà una settimana a 40/45 gradi. Nelle zone interne della Sardegna sono attesi picchi fino a 47 gradi, Sicilia e Puglia vedranno nei prossimi giorni punti attorno ai 45. Martedì è indicata dagli esperti come la giornata peggiore, ma fino a fine mese non si intravedono all'orizzonte grossi cambiamenti sul fronte meteo. Siamo nel pieno di una "tempesta di calore", la terza di questa estate rovente: è l'anticiclone africano a portarla sull'Italia. A Roma nelle prossime 24-48 ore si potrebbe arrivare a temperature tra i 42 e 43 gradi, attorno ai 40 ad Alessandria, Bologna, Ferrara, Mantova e Padova, 37 a Milano. Picchi di caldo si registreranno anche in altri Paesi dell'Europa meridionale, dalla Grecia, alla Spagna.

Giorno dopo giorno saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora alti avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri. Le massime saranno di 10 gradi oltre le medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura verso la metà della settimana.

Le previsioni fino a mercoledì 19 luglio

Ieri è stata una domenica torrida. Oggi, lunedì, sono previsti picchi di 36/38°C al nord e sulle regioni centrali con picchi di 40 gradi sull'entroterra laziale, 42 al Sud e fino a 43/44 in Sardegna nelle zone interne. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, valori meno elevati sono attesi sui litorali, specie del nord Italia, mitigati dal mare con picchi intorno a 30 gradi ma con elevata umidità dell'aria e afa intensa. Le minime non scenderanno sotto i 24 gradi sulla Val Padana mentre al sud oscilleranno intorno a 26/28 gradi con locali valori anche superiori a 30 gradi.

Martedì 18 luglio potrebbe essere la giornata peggiore: caldo in ulteriore lieve aumento e massime che raggiungeranno i 36/38 gradi al nord, 40/42 gradi su centrali tirreniche, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, fino a 44/4 gradi sulle zone interne della Sardegna, con minime che sulla costa oscilleranno intorno a 28°C e localmente oltre.

Mercoledì 19 luglio potranno toccare i 37/39 gradi sulla Val Padana orientale, picchi anche di 42/43 gradi sulle zone interne delle centro-meridionali tirreniche, Materano, Calabria ionica, Tavoliere delle Puglie e Sicilia, addirittura 44/46°C sull'entroterra sardo e in particolare sul Campidano. Le minime oscilleranno intorno ai 30°C sulle coste delle isole maggiori e dell'estremo Sud Italia.

Poi ci sono segnali di cambiamento, seppur non particolarmente marcati. Tra mercoledì e giovedì qualche temporale più organizzato potrà estendersi dalle Alpi alla Val Padana, ridimensionando parzialmente la forte ondata di caldo. Non sembrano invece intravedersi variazioni significative al centro e soprattutto al sud, dove le temperature potrebbero mantenersi sostanzialmente invariate almeno fino alla prossima settimana. L'ondata di calore si preannuncia persistente come non mai.

