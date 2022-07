Meteo: caldo e temporali improvvisi, poi torna l'afa

L'anticiclone non molla la presa sull'Italia, dove le condizioni continueranno a mantenersi stabili, almeno per i primi giorni di questa settimana. Le temperature torneranno a salire ma dovrebbero mantenersi entro la media stagionale, sopportabili e senza particolari eccessi. Ma in alcune zone, le calde giornate afose verranno interrotte dal ritorno dei temporali, innescati da un residuo flusso di correnti settentrionali. Al suo interno scorrerà anche un impulso moderatamente instabile che nella notte tra lunedì e martedì lambirà l'Adriatico centro-settentrionale portando qualche altro temporale.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 luglio, la consueta variabilità nelle zone di montagna si trasformerà in qualche rovescio, soprattutto lungo le zone appenniniche centro-settentrionali, localmente sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Marittime. In serata le piogge dovrebbero colpire le coste del Veneto dell'Emilia Romagna, mentre nel resto dello Stivale il tempo si manterrà stabile, con temperature massime tra i 32 e i 35 gradi al Nord, sulle zone interne delle isoli maggiori e delle regioni centro-settentrionali tirreniche.

Dopo i temporali che nella notte dovrebbero colpire Romagna, Marche e Abruzzo, l'inizio di domani, martedì 12 luglio, sarà prevalentemente soleggiato, salvo qualche eccezione nelle zone centrali del litorale adriatico. Nel pomeriggio, secondo 3bmeteo, sono previsti rovesci anche sulle Prealpi venete e sul Friuli Venezia Giulia, con possibilità di grandine, seppur di breve durata, sui settori appenninici settentrionali. Dovrebbero proseguire i rovesci nelle zone centro-meridionali, ma dalla giornata di mercoledì 13 luglio, gli effetti dell'anticiclone africano si intensificheranno, con le temperature che torneranno a salire, soprattutto al Sud.