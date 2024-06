Bollino rosso e arancione per il caldo in 18 città: poi nel weekend forti temporali (ecco le zone a rischio)

L'estate parte col botto: ecco le previsioni aggiornate. Oggi 21 giugno si inaugura la "bella stagione" ed è il giorno più caldo. Bollino rosso ad Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Bollino arancione a Bari, Bologna, Brescia, Catania, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo.

Giornata da bollino rosso e arancione

Bollino rosso indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Bollino arancione significa condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili

Il ministero della Salute annuncia l'attivazione del cosiddetto "codice calore", per fronteggiare l'emergenza caldo: percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei pronto soccorso e potenziamento del servizio di guardia medica. Il ministero comunica inoltre di aver riattivato il numero di pubblica utilità 1500 per fornire indicazioni e informazioni ai cittadini.

Temporali anche forti nel weekend

La settimana termina con un vortice depressionario in discesa dalle isole britanniche punterà il Nord Italia nel corso del weekend e si isolerà tra il Nordovest e l'alto Tirreno. Significa che ci sarà un'intensificazione dell'instabilità al Nord e su parte del Centro. Previsto anche un calo delle temperature, destinate a calare fin sulle regioni meridionali, interrompendo l'ondata di caldo. Ecco nel dettaglio il tempo previsto per il weekend secondo gli esperti di 3bmeteo.com.

Già oggi, venerdì, al Nord instabile già al mattino su Piemonte e Valle d'Aosta con rovesci anche temporaleschi in estensione in giornata a Lombardia, centro-est Alpi e alto Triveneto in serata, localmente forti e accompagnati da grandinate e colpi di vento. Entro sera fenomeni in esaurimento. Vediamo come andranno poi le cose nel fine settimana.

SABATO 22 GIUGNO. Al Nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio instabilità in aumento sulle zone alpine con rovesci e qualche temporale in intensificazione in serata e in estensione alle pianure di Piemonte e Veneto, localmente accompagnati da grandine. Rimane più soleggiato e asciutto il tempo sulle altre regioni per tutto il giorno. Al Centro tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, qualche innocuo addensamento solo sull'alta Toscana. Al Sud in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo addensamento sulle coste tirreniche peninsulari, specie in serata. In Sardegna tempo ben soleggiato. Temperature in calo al Centro-Sud.

DOMENICA 23 GIUGNO. Al Nord piogge e temporali nella notte in Val Padana, specie a nord del Po, in sconfinamento dal Piemonte alla Liguria centro-orientale. In giornata rovesci e temporali in intensificazione su Nordovest e Lombardia, a tratti anche di forte intensità e localmente grandinigeni, più deboli fino all'ovest dell'Emilia. Rimane più asciutto sul Triveneto con parziali schiarite. Al Centro nubi in aumento in Toscana con formazione piogge e qualche temporale soprattutto dal pomeriggio sulle zone interne, in locale sconfinamento in serata a Umbria e interne marchigiane. Altrove condizioni più soleggiate. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato. In Sardegna qualche pioggia sulle aree settentrionali, parzialmente nuvoloso e asciutto su quelle centro-meridionali. Temperature in calo, specie al Centro-Nord.