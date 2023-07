Dal caldo all'anomalia fredda e ritorno: pazzo meteo ad agosto

Un ampio fronte freddo collegato ad una bassa pressione in transito sull'Europa centrale interesserà nelle prossime ore le regioni del Nord Italia portando dapprima temporali prima sulle Alpi e sulle pianure lombardo-venete e sul Friuli. Potrebbe trattarsi di una perturbazione "ordinaria" ma gli ultimi eventi meteo estremi sono lì a ricordarci le energie in gioco con le temperature del Mar Mediterraneo fuori scala. In scala ridotta potrebbero esserci le condizioni per eventi localmente forti.

Al Centro Sud rimarrà invariata la situazione con cieli sereni o poco nuvolosi per via della presenza dell'anticiclone. Tuttavia è attesa una intensificazione del caldo per l'arrivo di masse d'aria dal nord Africa. A fronte però di un aumento termico non sono attesi i valori anomali con record storici che hanno caratterizzato le ultime settimane. Le temperature sono destinate infatti ad aumentare special modo da domenica quando il termometro si porterà ai ridosso dei 38-40°C su Sardegna e Sicilia, valori mediamente oscillanti tra 29 e 34°C altrove.

Ma come sarà quindi agosto? Con l'inizio della nuova settimana si avrà un calo delle temperature un po' ovunque con i valori che rispecchieranno tutto sommato i canoni tipici del periodo: le temperature massime, infatti, oscilleranno tra 31 e 33 gradi al Nord, ìmentre al Sud il termometro rimarrà al di sotto dei 40 gradi.

Al momento non si intravedono ulteriori ondate di calore, almeno entro la prima settimana di agosto. Anzi, masse d'aria più fresche nel cuore dell'Europa centro occidentale potrebbero irrompere fin sull'Italia tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto con un peggioramento anche intenso al Nord con rovesci e temporali. Tale perturbazione nel primo week-end di agosto attraverserà poi da nord a sud tutto lo Stivale, accompagnato da un deciso calo delle temperature. Questo passaggio, al netto della distanza temporale, è previsto dalla media delle previsioni con un buon grado di confidenza.