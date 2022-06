Caldo africano e temporali, Italia divisa: le regioni a rischio

Da una parte l'anticiclone africano, dall'altra le correnti settentrionali più fresche: nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due parti, quella in cui si manterranno le condizioni di stabilità e bel tempo causate dalle correnti subtropicali, e dall'altra il versante Nord, più esposto a rovesci e precipitazioni improvvise, soprattutto in prossimità delle zone di montagna. Nella giornata di oggi, martedì 14 giugno, il tempo sarà per lo più soleggiato, ad eccezione di qualche nube sulla Val Padana, e sulle regioni del basso Adriatico e del basso Tirreno. Un contesto stabile che però è destinato a cambiare nelle prossime ore, almeno in alcune zone.

Secondo le previsioni degli esperti di 3BMEteo, il caldo portato dall'anticiclone africano sarà protagonista domani, mercoledì 15 giugno, ma con alcune eccezioni: "Queste saranno rappresentata da una maggior formazione di annuvolamenti cumuliformi dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, forieri di rovesci e temporali sparsi in sconfinamento in serata a tratti delle pianure lombardo-venete e al basso Piemonte. Alcuni rovesci saranno presenti già al mattino su tratti delle zone interne del Sud peninsulare, mentre improvvisi temporali si formeranno nel pomeriggio qua e là lungo l'Appennino, specie tosco-emiliano, e sulla Sicilia orientale, in sconfinamento serale al settore umbro-marchigiano e al Reatino ma in successivo esaurimento. Temperature in ulteriore lieve rialzo al Nordovest".

Caldo in aumento invece nella giornata di giovedì 16 giugno, anche se dal pomeriggio delle nubi cumuliformi si svilupperanno su Alpi e Prealpi ed innescheranno alcuni rovesci o temporali in sconfinamento alle alte pianure venete e friulane. Anche la dorsale appenninica sarà soggetta alla formazione di instabilità diurna, con acquazzoni o temporali sparsi a macchia di leopardo, più frequenti sul settore tosco-emiliano, su quello laziale-abruzzese e su quello campano-lucano, con possibili locali sconfinamenti in serata anche sulla Campania.