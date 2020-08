Meteo, agosto fa "piazza pulita" del caldo torrido: quanto durerà il fresco

Oggi ancora nubi e qualche temporale. Ma che cosa dobbiamo aspettarci sul fronte meteo nel corso della settimana?

Molte nubi associate a piogge e temporali diffusi su Lombardia orientale e Triveneto dove, nella prima parte della giornata, potranno risultare ancora intensi e localmente abbondanti; le precipitazioni avranno un carattere più sparso su Liguria ed Emilia-Romagna". Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi dell'Aeronautica militare. Ci sarà poi "qualche debole nevicata sulle cime più alte tra Valle d'Aosta e Alto Adige. Prime schiarite attese, dalla tarda mattinata, su Piemonte e Valle d'Aosta e, a seguire, anche su Liguria e ovest Emilia-Romagna. I fenomeni saranno invece ancora attivi, in serata, sul settore centro-orientale di quest'ultima regione e sul basso Veneto".

Per il centro e la Sardegna è previsto "bel tempo sull'isola a parte qualche temporaneo addensamento pomeridiano sulla parte nord". Poi "nuvolosità variabile sulle regioni peninsulari, più consistente, al mattino, su Toscana, Umbria e Marche dove si manifesteranno rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio-sera, le precipitazioni interesseranno anche il Lazio centro-settentrionale e le aree costiere e l'immediato entroterra abruzzese". Per sud e Sicilia il cielo sarà "irregolarmente nuvoloso con rovesci anche temporaleschi su Campania e Calabria tirrenica, in successiva estensione alla Puglia e alla Sicilia settentrionale. temporanea attenuazione dei fenomeni in serata". Per quel che riguarda le temperature, "massime in rialzo sul Piemonte e ponente ligure; stazionarie sulla Valle d'Aosta; in netto calo sul resto del Paese". I venti: moderati: settentrionali sulla Liguria; meridionali sulla Puglia; occidentali sul resto della penisola con rinforzi, localmente fino a burrasca, su nord Sardegna e coste di Toscana e Lazio.

Meteo, l'estate si prende una pausa: temperature giù

L'estate è temporaneamente in pausa sul nostro Paese: un insidioso centro di bassa pressione è attivo sull'Italia in queste ore; piogge e temporali colpiscono molte regioni.

Il team del sito ilmeteo.it comunica che martedì 4 il ciclone si sposterà verso Est, investendo le regioni adriatiche, provocando piogge e temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa e in un contesto climatico davvero gradevole, senza afa. Il peggioramento si estenderà però al Centro Sud nella giornata di mercoledì 5, con rovesci temporaleschi su basso Lazio, coste abruzzesi, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale. Altrove invece tempo in deciso miglioramento, con ampi spazi soleggiati specie su Nord-Ovest e Isole maggiori. Giovedì 6 l'alta pressione tornerà a spingere il suo baricentro verso l'Italia, Tuttavia il quadro meteorologico rimarrà ancora un po' incerto fino a venerdì 7 sul medio e basso adriatico e su alcuni settori del Sud Peninsulare. Il caldo africano inoltre verrà momentaneamente sconfitto: il team del sito ilmeteo.it avvisa che da oggi l'aria fresca raggiungerà il Centro, su questi settori (specie adriatici) i termometri potranno calare di 8-10°C rispetto al fine settimana. Successivamente una parziale attenuazione della calura raggiungerà anche le regioni meridionali.

Impossibile avere previsioni dettagliate per il weekend, mancano troppi giorni. Ma secondo 3bmeteo.com condizioni di prevalente stabilità interesseranno le regioni centro-settentrionali, salvo una lieve variabilità diurna in prossimità delle zone alpine e lungo l'Appennino, dove non sono esclusi locali brevi rovesci. La stabilità atmosferica favorirà inoltre un aumento delle temperature ma senza eccessi di calore, tanto che non verranno raggiunti valori così elevati come in questi giorni. Non sarà certo un weekend di brutto tempo al Sud, ma la maggior vicinanza alla saccatura depressionaria renderà un po' più instabile l'atmosfera lungo le zone interne appenniniche, dove nelle ore diurne sarà probabile la formazione di rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno anche sconfinare alle coste tirreniche.