Bye bye caldo torrido: in arrivo temporali e calo termico

Tutto confermato: il caldo record di questo maggio bollente ha le ore contate. Ebbene sì, manca poco: nel week end avremo un po' di refrigerio. Gli esperti di 3BMeteo spiegano che piogge e temporali (anche forti) colpiranno in particolar modo il centro-sud, ma non solo, con le temperature che dovrebbero subire una forte diminuzione su tutta la penisola. Ma andiamo con ordine. L'anticiclone che domina sull'Italia ormai da molti giorni è insidiato da un vortice mediterraneo che proprio nel corso del fine settimana raggiungerà anche le regioni centrali e meridionali.

Veniamo alle previsioni nel dettaglio. Sabato le prime piogge cadranno su pianure friulane, alto Veneto e sull'ovest della Sicilia. Nel corso della giornata rovesci e temporali potrebbero colpire anche Nordest ed Emilia Romagna. Le piogge saranno a tratti intense e potranno essere accompagnate localmente anche da grandine. Il vortice mediterraneo innescherà un incremento dell'instabilità anche "su buona parte della Sicilia e tratti della Sardegna" spiegano da 3BMeteo, "con piogge e temporali in estensione fino alla bassa Calabria entro sera". Sempre nella giornata di sabato qualche rovescio o temporale è atteso sull'Appennino.

Domenica le piogge colpiranno soprattutto il "Centro-Sud coinvolgendo soprattutto le zone interne e risultando localmente forti sull'Appennino centro-settentrionale" sebbene al Nord sarà comunque possibile qualche precipitazione in mattinata. Il calo termico sarà più sensibile al centro-Nord, ma in generale le temperature si abbasseranno di qualche grado in tutte le regioni.