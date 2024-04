Un mare di candele: così si lotta contro il gelo d'aprile

Il cambiamento climatico non influisce solo sulla media della temperatura, ma anche sulle sue variazioni che possono essere estreme. Ce ne stiamo accorgendo in questi giorni con il riscaldamento dell'oceano Artico che sta destabilizzando il vortice polare, che scivola alle nostre latitudini, portando a ondate di freddo anomale.

Dalla Valle Isarco arrivano queste immagini che documentano come vengono difesi i vigneti dell'Abbazia di Neustif in una delle notti più fredde di questa insolita primavera. Giovedì sera centinaia di candele sono state utilizzate per evitare che la temperatura nei vigneti e nei frutteti di mele e albicocche scendesse sotto gli 0 gradi e danneggiasse i fiori.

Le immagini dell'abbazia di Novacella a Bressanone nel video da Stol