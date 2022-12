Capodanno al caldo: picchi di 20 gradi, ma non mancheranno le piogge

Come il weekend natalizio, anche Capodanno sarà caratterizzato dalla rimonta dell'anticiclone, l'ultima con tale intensità, che porterà un nuovo aumento delle temperature, portandole abbondantemente oltre le medie stagionali. Le regioni del Centrosud saranno quelle maggiormente coinvolte, mentre quelle settentrionali rimarranno ai margini delle "campana" calda e non mancheranno nubi e qualche precipitazione. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta per le giornate di sabato 31 dicembre 2022 e domenica 1° gennaio 2023.

"I prossimi giorni continueranno sulla falsa riga di quanto già abbiamo sperimentato in questo periodo: inverno assente con anticiclone afro-mediterraneo, tempo spesso stabile, anche se a tratti uggioso - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - A dire il vero la coda di una perturbazione atlantica porterà fino a venerdì qualche pioggia al Nord e sul versante tirrenico, nonché deboli nevicate sulle Alpi in genere oltre 900-1300m. Per Capodanno tuttavia l’anticiclone afro-mediterraneo avrà un ulteriore sussulto, per una notte del Veglione che si preannuncia stabile con al più qualche debolissima pioggia sul Nordovest".

Meteo, le previsioni per Capodanno

Nella giornata di sabato 31 dicembre il cielo sarà coperto e nuvoloso in Val Padana, Liguria e Toscana, con piovaschi tra Genovesato e Tigullio. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, il tempo sarà più soleggiato sulle Alpi e al Sud, in particolare in Sardegna e in Sicilia. Nubi sparse su Marche, Umbria, Lazio e Nord della Campania. "Temperature poco invernali - sottolineano i meteorologi - massime tra 8 e 13°C al Nord, tra 13 e 18°C al Centro e tra 14 e 19°C al Sud. Clima mite anche in montagna. A Courmayeur e Sestriere si potranno toccare gli 8°C, a Cervinia e Canazei i 7°C e a Bardonecchia i 10°C, Sulle coste tirreniche non si scenderà sotto i 10-12°C durante la notte". Le province con maggior rischio di vedere precipitazioni saranno quella di Genova, Pavia, Milano, Lodi, Bergamo, Como, Lecco, Varese, Novara, Vercelli e Alessandria. Si tratterà di fenomeni in prevalenza deboli, specie sulle pianure, ma un ombrello è comunque consigliato per chi passerà il Capodanno in piazza o in generale all'aperto. Rischio di pioggia basso altrove, quasi nullo al Sud.

Per quanto riguarda domenica 1° gennaio il tempo sarà più "grigio" al Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno con cielo molto nuvoloso o coperto. Sono attese precipitazioni in Liguria e Lombardia, con le nuvolosità che interesserà anche le Alpi. Le temperature saranno ancora poco invernali, con massime comprese tra 10 e 14°C al Nord, tra 13 e 17°C al Centro e tra 14 e 19°C al Sud. Secondo gli esperti, gli effetti dell'anticiclone dovrebbero continuare a farsi sentire almeno fino all'Epifania, poi ci sarà un ritorno alla normalità, con le temperature che torneranno più in linea con le medie stagionali

"Il 2022 - concluono gli esperti di 3bmeteo - chiuderà quasi sicuramente come anno più caldo mai registrato in Italia, dal momento che tra gennaio e novembre la temperatura complessiva è stata superiore alla media trentennale 1991-2020 di ben 1.06°C (secondo i dati ISAC-CNR), un valore appunto mai registrato. Mancano i dati di dicembre che chiuderà quasi certamente sopra media, al netto di una breve parentesi più fredda ad inizio mese. A livello generale le anomalie più gravi si sono registrate al Nord, in primis Nordovest. Spaziando oltre confine è molto probabile che il 2022 chiuda come anno più caldo mai registrato non solo per l’Italia ma a livello globale, confermando il trend di ulteriore accelerazione del riscaldamento globale dal 2010 ad oggi":