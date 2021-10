Catania sommersa: fino a quando pioverà

Continua a piovere a Catania. Tutte le attività non necessarie chiuse. Stop a università e scuole. Tribunale e ospedali allagati. Quella di ieri è stata una giornata di paura, e i metereologi avvertono che, dopo una pausa oggi, fino a venerdì la perturbazione insisterà sulle stesse zone. Centinaia gli inteventi dei vigili del fuoco. Sull'Etna, in meno di 72 ore, è stata superata la straordinaria soglia dei 600 mm di pioggia. Un'alluvione lampo.

Un uomo di 53 anni è morto travolto dall'acqua a Gravina di Catania. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l'auto. Vani i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall'acqua.

Il nubifragio che per ore si è abbattuto su Catania ha trasformato le strade della città, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, e piazza Duomo in un lago. Allagato lo storico mercato della 'Pescheria' e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l'acqua piovana che si riversa in città dai paesi etnei e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico in centro storico che ha interessato anche il Municipio. "Spesso abbiamo visto via Etnea trasformarsi in un fiume - raccontano alcuni commercianti - ma davvero mai come stavolta".

I meteorologi del servizio regionale spiegano: "La circolazione depressionaria è entrata in una fase di blocco in modo decisamente anomalo e quindi insisterà sulle stesse aree fino a venerdì, con un leggero spostamento verso Sud" . Catania non può ancora tirare un sospiro di sollievo e iniziare la conta dei danni.

In queste ore in pratica sul basso Ionio insiste un'area depressionaria molto intensa, chiusa, che non può avanzare verso est a causa di un vasto blocco anticiclonico sull'Europa orientale. Fino a venerdì la Sicilia, soprattutto quella orientale, continuerà ad essere interessata dal maltempo, con tanta pioggia. Tra giovedì e venerdì possibile coinvolgimento anche della Calabria ionica. Una pausa della pioggia è attesa nel pomeriggio oggi, mercoledì.

Maltempo anche nel Messinese

Forti disagi anche in provincia di Messina. Il maltempo dei giorni scorsi ha causato il distacco di un masso sull’autostrada Catania- Messina che è stata chiusa per almeno una decina di giorni nel tratto tra Roccalumera e Messina Tremestieri. Questo ha causato file chilometriche nella giornata di ieri, al punto che il sindaco di Messina Cateno De Luca ha disposto la chiusura delle scuole in città fino a venerdì, evitando pesanti disagi per i molti studenti pendolari.